Il tasso di Matari punta al trionfo in Europa 

Archiviata la vittoria nel concorso Italian tree of the year 2024, ora il Tasso di Matari a Urzulei, in Ogliastra, è chiamato a rappresentare l'Italia nell'European Tree Of The Year 2025, il contest europeo dove si sfidano gli alberi monumentali vincitori dei vari concorsi nazionali (al momento vi partecipano 15 nazioni europee). Con un'età stimata intorno ai 500 anni, a testimonianza della sua straordinaria resilienza, ben 17 metri di altezza e 5 metri di circonferenza, S'Eni 'e Matari, come localmente è conosciuto questo patriarca verde, è un tesoro naturale che veglia da secoli sulle selvagge vallate di Matari, zona della Sardegna sita nei pressi del Comune di Urzulei che si affaccia sul Rio Flumineddu e sulle gole di Gorropu. Le votazioni si svolgono da lunedì scorso al 24 febbraio e tutti possono esprimere la propria preferenza attraverso il portale della Giant Trees Foundation all’indirizzo: https://www.treeoftheyear.org/vote/tasso-di-matari-urzulei. Si può votare una sola volta, utilizzando il proprio indirizzo e-mail personale e si devono esprimere due preferenze. La scelta effettuata dovrà essere confermata tramite il link pervenuto alla casella di posta elettronica utilizzata per esprimere il voto.

