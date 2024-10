Il tasso di Matàri  al concorso italiano per l’albero dell’anno 

Da almeno cinque secoli, forse più, vigila sul Supramonte di Urzulei. Il tasso di S'eni 'e Matàri, località da cui prende il nome, cresce tra i selvaggi valloni che sovrastano il rio Flumineddu e la gola di Gorropu. E da centinaia di anni veglia sui resti di un villaggio nuragico. Quando si arriva al suo cospetto ci si rende conto che questo meraviglioso albero costituisce un ponte tra presente e un’epoca in cui la natura dominava incontrastata. Anche l'aria sembra cambiare al suo cospetto. Questo albero monumentale partecipa al concorso nazionale "ItalianTree of the Year 2024" (L'Albero Italiano dell'Anno 2024), organizzato dalla GiantTrees Foundation in collaborazione con il ministero dell'Agricoltura. A rappresentare la Sardegna con i suoi 5 metri di circonferenza e un'altezza di 17 metri, uno dei più imponenti della sua specie. Si può votare sino al 20 novembre sul sito GiantTrees. Nell'ultima edizione, la Sardegna ha conquistato il primo posto come albero più vecchio d'Italia e il terzo in Europa grazie al maestoso olivastro di Santu Baltolu, noto come “il Patriarca”, che vanta oltre 3000 anni di vita. «Il tasso di Matàri, immerso in un contesto ambientale unico, rappresenta la simbiosi tra il paesaggio antropico e quello naturale, in profonda armonia da millenni di storia – dice il sindaco Ennio Arba - chiediamo a tutti di partecipare al voto per aiutare il nostro monumento a diventare il portavoce degli alberi del nostro Supramonte e unire la Sardegna al ponte degli alberi monumentali del mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA