Il tasso di disoccupazione cala al 6,3% 

Crescono gli occupati a giugno con 16mila unità in più in un mese e 363mila in più rispetto a un anno prima, ma il mercato del lavoro invecchia a causa del trend demografico e della stretta sull'accesso alla pensione anticipata. Nel mese - secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat - il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3% mentre il tasso di occupazione è rimasto stabile al 62,9%. Il numero degli occupati è a 24 milioni 326mila unità, al massimo dall'inizio delle serie storiche nel 2004.

Reazioni

I dati sono stati commentati con soddisfazione dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Siamo orgogliosi - ha scritto su X - dei risultati che la nostra Nazione sta continuando a ottenere sul fronte del lavoro. I nuovi dati diffusi dall'Istat confermano, ancora una volta, la costante crescita dell'occupazione e il calo della disoccupazione. Abbiamo un grande potenziale e continueremo a sostenere sempre di più e con misure concrete le nostre aziende e tutto il tessuto produttivo. Lo meritano i cittadini, lo merita l'Italia».

Sempre più anziani

A causa dell'entrata tra i cinquantenni dei nati a metà degli anni Settanta, non sostituiti totalmente dalle classi più giovani, meno numerose, ma anche della stretta sul pensionamento anticipato, il numero degli over 50 al lavoro è esploso con 603mila unità in più in un anno. Gli occupati in questa fascia di età a giugno erano 10 milioni 280mila, il 42,26% degli occupati totali. Vent'anni fa, a giugno del 2005, gli over 50 erano meno della metà, ovvero 4 milioni 949mila e rappresentavano il 22,15% dei 22,3 milioni di occupati. L'occupazione aumenta su base mensile per le fasce più giovani ma su base annua diminuisce sia il numero dei lavoratori under 35 (nel complesso 60mila unità in meno) , sia il tasso di occupazione (-0,8 punti tra i 15 e i 24 anni, meno 0,3 punti tra i 25 e i 34) anche a causa dell'entrata ritardata nel mercato del lavoro. Scende però il tasso di disoccupazione giovanile che si attesta sul 20,1%. L'aumento dell'occupazione su base mensile è trainata da quella femminile (+27mila unità), probabilmente anche a causa della crescita dei servizi turistici, mentre per gli uomini si registra una frenata (-11mila) ma su base annua l'aumento complessivo (+363mila unità) è diviso quasi equamente tra uomini (+182mila) e donne (+181mila) anche se le donne partendo da uno stock più basso segnano un +1,8% a fronte di un +1,3% per gli uomini. I disoccupati sono ancora un milione 621mila ma diminuiscono di 71mila unità su maggio e di 94mila su giugno 2024, soprattutto grazie al calo tra le donne (-58mila). Gli inattivi a giugno erano 12,2 milioni con un calo di 142mila unità sull'anno.

Contratti

Cresce soprattutto il lavoro dipendente a tempo pieno. A fronte di 173mila dipendenti in più in un anno, ce ne sono 472mila in più stabili e 299mila in meno a tempo determinato mentre gli indipendenti crescono di 190mila unità. Il dato è particolarmente rilevante rispetto a maggio con 74mila occupati stabili in più a fronte di 78mila occupati a termine in meno. Gli occupati a termine a giugno erano 2 milioni 510mila, al livello più basso da maggio 2020 mese nel pieno della pandemia da Covid.

RIPRODUZIONE RISERVATA