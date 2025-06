«Il taser non c’entra, il 30enne morto di emorragia dopo la rissa» 

PESCARA. Secondo l’autopsia non è stata il taser a uccidere Riccardo Zappone, una “sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso”. Il 30enne è morto martedì mattina, dopo essere stato coinvolto in una rissa e poi colpito con la pistola elettrica dalla polizia. Quest’ultimo elemento, scrive la Procura, «non ha avuto alcun ruolo ai fini del determinismo della morte». A questo punto potrebbe cambiare la posizione dei tre indagati per la rissa, mentre gli inquirenti procedono contro ignoti per omicidio colposo.

Durante l’autopsia sono stati eseguiti anche i prelievi per gli esami tossicologici e istologici. Secondo quanto emerso, il 30enne - con problemi di tossicodipendenza, definito dal procuratore capo Giuseppe Bellelli «vittima in condizione di particolare vulnerabilità» - sarebbe stato coinvolto in una rissa, con tanto di bastoni, all’interno di un’officina. All’arrivo della polizia, avrebbe avuto un attacco psicotico e gli agenti, vista la complessità dell’intervento, hanno usato il taser. Poi il trasferimento in questura per le formalità di rito. In camera di sicurezza si è manifestato il malore, poi l’intervento del 118 e l’inutile corsa in ospedale. Tre gli indagati: un 61enne, un 55enne e un 37enne, cioè il titolare dell’officina, il fratello e il genero,oggi indagati per lesioni volontarie aggravate dall’uso dell’arma e dal numero delle persone. Gli investigatori hanno ricostruito la colluttazione anche grazie alle videocamere di sorveglianza, ma restano da chiarire le motivazioni. Dopo due giorni di polemiche su utilità e pericolosità del taser, ieri la Lega Abruzzo ha espresso «totale sostegno alle forze dell’ordine» e ha definito il taser «uno strumento adottato per limitare il più possibile il ricorso alle armi da fuoco, utile per gestire situazioni complesse soprattutto quando coinvolgono persone in stato di forte agitazione o vulnerabilità, riducendo i rischi per tutti».

