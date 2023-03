Il Tar: sì al rigassificatore di Cagliari 

Un altro via libera al rigassificatore di Cagliari. Non è illegittimo il decreto con il quale i ministeri della Transizione ecologica e della Cultura avevano espresso, nel marzo 2021, giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di un terminal Gnl nel porto canale. La decisione è contenuta in due sentenze c on le quali il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi proposti da alcune società del posto.

Oggetto del ricorso

I ricorrenti contestavano la scelta di collocare l'impianto in un'area vicina ai preesistenti centri di loro interesse (tra cui anche le loro attività turistiche e ricettive),prospettandone la non conformità alle esigenze di sicurezza,nonché la ricostruzione, operata nell'ambito della relazione generale “Rapporto preliminare di sicurezza” sulla frequenza degli incidenti su impianti similari. In sostanza, da una parte si contestava il mancato esame delle «alternative ragionevoli» all'impianto, e dall'altro la mancata considerazione dei possibili rischi per la sicurezza pubblica e alle ricadute in termini pregiudizievoli sugli interessi privati connessi all'esercizio delle attività economiche già presenti nell'area portuale. Il Tar, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, ha rilevato che, alla luce del contenuto degli atti procedimentali depositati in giudizio e delle risultanze documentali presenti in atti, «gli elementi dedotti a fondamento dei vizi denunciati non configurano macroscopici difetti di istruttoria ovvero carenza di idonea motivazione, né tanto meno integrano ipotesi di manifesta illogicità e incongruità ovvero di travisamento fattuale in ordine alla compiuta valutazione di impatto ambientale, nei limiti del sindacato ammesso in sede giudiziale a fronte di atti - come quelli oggetto di gravame nella presente sede – connotati da ampia discrezionalità amministrativa».

L’impianto

Il progetto prevede la realizzazione di un terminal Gnl nel porto canale di Cagliari composto da un impianto di stoccag gio con una capacità di 22mila metri cubi e un impianto per la rigassificazione del gas naturale liquefatto. Il bacino d'utenza servito dell'impianto è Cagliari, i centri dell'ar ea metropolitana e delle aree industriali di Sarroch e Macchiareddu, dove viene stimata una richiesta annua di gas di 35 milioni di metri cubi l’anno. Dunque anche quest’ultima sentenza del T ar sgombra il campo dalle contestazioni, ritenendo infondate le censure dei ricorrenti.