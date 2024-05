Il Tar: sì al fotovoltaico vicino al nuraghe 

Il vincolo non basta, ricorso respinto. Il Tar non ferma l’enorme specchiera da 24.500 moduli di silicio su 24 ettari di campagna in località Guranu a meno di tre chilometri da Su Nuraxi, la reggia patrimonio dell’Unesco, a mille metri dall’altopiano della Giara e a soli 230 metri dal nuraghe Turriga. Proprio al piccolo e meno conosciuto sito archeologico di Tuili è toccato un ruolo chiave nel piano messo in atto dal Comune di Barumini per tentare di opporsi al progetto agrivoltaico della SF ELE II srl difeso anche dal Ministero all’Ambiente, da quello alla Cultura e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si sono opposti al ricorso presentato dall’avvocato Enrico Salone per conto del piccolo Municipio della Marmilla.

Il decreto

Il nuraghe Turriga il 5 ottobre dello scorso anno è stato dichiarato dalla Commissione regionale patrimonio culturale del Ministero «di particolare interesse archeologico», un vincolo che, in base alla tesi del Comune, avrebbe reso l’area «inidonea» a ospitare l’impianto. Invece, la dichiarazione è bastata solo a guadagnare tempo: il 25 ottobre scorso con una sentenza non definitiva il Tar aveva assegnato «al Ministero dell’Ambiente 90 giorni per verificare se il decreto del 5 ottobre e le esigenze del sito di interesse archeologico imponessero o meno una rivalutazione della richiesta amministrativa» per la costruzione del parco fotovoltaico. Niente da fare: il Ministero ha risposto che «la dichiarazione di interesse archeologico sarà oggetto di valutazione nella successiva fase autorizzativa». Di più: a neutralizzare gli effetti del vincolo che avrebbe protetto il patrimonio culturale dell’area e il nuraghe ancora tutto da studiare (che sorge su un’area privata) è stata la legge 11 del 2024 che recita: «Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, i cui procedimenti abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico il provvedimento di valutazione ambientale».

Tempi cruciali

Dunque, calendario alla mano: il procedimento per dichiarare il nuraghe Turriga di alto interesse archeologico è stato avviato il 4 maggio 2023 e si è concluso il 5 ottobre scorso, ma la SF ELE II srl il 27 marzo 2023 aveva già incassato il parere favorevole per la valutazione di impatto ambientale. Spiegano i giudici: «La norma bilancia, nella discrezionalità del legislatore, l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili con la tutela del patrimonio culturale semplicemente escludendo che l’avvio di nuovi procedimenti per la dichiarazione di interesse archeologica possa avere effetti in relazione a progetti che abbiano già ottenuto la compatibilità ambientale».

Le reazioni

«Questa sentenza è stata una batosta ma quel provvedimento del Governo ci aveva già messo paura, sembrava fatto apposta – dice al telefono il sindaco di Barumini Michele Zucca –. Non ci arrendiamo, l’interesse in ballo è troppo alto per il nostro territorio. Ora consulteremo il nostro avvocato sull’appello al Consiglio di Stato al quale, magari, potrebbero aderire anche i Comuni vicini che sono interessati dal progetto e ci hanno già manifestato solidarietà». Deluso anche Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura: «È impensabile che i cavilli burocratici possano avere la meglio sul concetto universale di paesaggio, ancor di più in territori dove esiste un contesto naturalistico così importante come la Giara e su cui insistono tanti monumenti archeologici tra cui il sito Su Nuraxi. Confidiamo che ci possano essere ulteriori margini di azione affinché questa decisione possa essere rivista o superata e per questo non demordiamo».

