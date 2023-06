Il Tar Sardegna ferma le “bombe” della Rwm 

Ci hanno tentato in tutti i modi. Hanno persino scomodato l’antico adagio secondo il quale nessuno può fermare la produzione di bombe in tempo di guerra. Hanno invocato la smania guerrafondaia dei più oltranzisti degli eserciti mondiali. I magistrati del Tar Sardegna, però, non si sono fatti intenerire. Il propagandato rischio di perdere commesse e affari si è infranto ieri mattina in Piazza del Carmine. I Giudici amministrativi non ci hanno pensato due volte: il ricorso della fabbrica delle bombe è respinto. Rispedito al mittente, senza troppi complimenti: i nuovi reparti di produzione, realizzati ma mai correttamente autorizzati, alle pendici del Marganai, a cavallo tra Iglesias e Domusnovas, non possono essere utilizzati.

I tedeschi del Sulcis

Loro, i tedeschi della Rwm, la propaggine italiana della Rheinmetall, volevano a tutti costi mettere in produzione quei due nuovi reparti costruiti, però, senza le necessarie autorizzazioni ambientali. Nonostante una sentenza del Consiglio di Stato, quella del dieci novembre del 2021, i crucchi in terra sarda avevano fatto spallucce, quasi che quella decisione della massima assise giudiziaria fosse semplicemente una multa per divieto di sosta. In realtà era ben altro, tanto che gran parte dei protagonisti delle procedure autorizzative, i tecnici della Rwm, e i responsabili degli uffici pubblici, quelli del Comune di Iglesias, coinvolti nella vicenda, sono finiti in un mega processo che proprio stamane entra nel vivo al Tribunale di Cagliari. Tutti alla sbarra, con un carico penale pesantissimo contenuto nell’inchiesta della Procura cagliaritana. A confermare che in quel quadrilatero di bombe e missili che ha sventrato le pendici del Marganai niente fosse in regola, lo aveva messo nero su bianco la massima Corte amministrativa. La quarta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza del 2021, era stata esplicita: «La connessione funzionale tra il campo prove e la realizzazione dei nuovi reparti R200 e R2010 comporta la necessità di includere anche tale intervento nel progetto di ampliamento da sottoporre a Via obbligatoria». Dopo la decisione negativa del Consiglio di Stato la Rwm ha tentato la carta della procedura di Via “ex Post”, in pratica un’autorizzazione da concedersi a lavori già belli che conclusi. Una sanatoria, di fatto. La Regione, vista la malaparata, anche sul piano penale, con tanto di processo appena iniziato, non ci ha pensato due volte: il 9 marzo scorso il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, Direzione Generale dell'Ambiente, ha respinto senza mezzi termini l'istanza per l’utilizzo dei Reparti R200 e R210 della RWM Italia. I tedeschi di Domusnovas, però, non si sono dati per vinti, nemmeno dinanzi a questo ennesimo diniego.

Giudici tranchant

Le argomentazioni rivolte ai Giudici del Tar sono state vere e proprie perorazioni per la guerra che incombe: «Per far fronte ai fabbisogni operativi delle varie Forze Armate nazionali ed estere, Rwm Italia S.p.A. ha avuto necessità di realizzare due nuovi reparti: uno per la miscelazione di esplosivi e di caricamento di munizioni e teste in guerra, uno per attività di assemblaggio e finitura materiali esplodenti». Insomma, come dire, stiamo “servendo” la patria e le nazioni. In realtà, però, pensavano solo ai loro affari. Nella sentenza di ieri che respinge la richiesta della Rwm di sospendere i provvedimenti della Regione i Giudici del Tar, Marco Buricelli, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore e Oscar Marongiu, Consigliere, non glielo hanno mandato a dire. La sentenza è tranchant: «il pericolo di danno lamentato dalla Rwm, di natura puramente economica, non può che assumere carattere recessivo rispetto agli interessi pubblici sottesi alla vicenda in esame». Come dire, l’interesse privato di far soldi con le produzioni di testate da guerra non può prevalere in alcun modo sull’interesse pubblico.

