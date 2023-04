Il Tar “salva” un altro orso 

Bolzano. Per la seconda volta, a distanza di pochi giorni, il Tar di Trento sospende un decreto di abbattimento di un orso, firmato poche ore prima dal governatore Maurizio Fugatti. Come già avvenuto per Jj4, i giudici amministrativi, in attesa dell’udienza sul ricorso presentato da associazioni animaliste, consentono la cattura ma non la soppressione dell’animale. Il maschio di 18 anni, i primi di marzo ha aggredito un escursionista nella Val di Rabbi.

«Con questi numeri la convivenza è impossibile», ribadisce il presidente della Provincia di Trento. Che ha evidenziato «l'iter avviato con il ministero dell'Ambiente che tramite i suoi canali diplomatici cercherà spazi al di fuori del nostro paese per accogliere i numeri in eccesso, che anche il Tar ora dice di essere rilevante».

Esprimendo grande soddisfazione per la decisione del Tar, Gian Marco Prampolini, presidente della Lega antivivisezionista Leal che aveva presentato il ricorso, «è più che mai necessario mettere punti fermi a una follia di sterminio dei plantigradi perseguita dalla giunta Fugatti». «Vogliamo anche contestare – prosegue – i criteri di valutazione di pericolosità degli orsi considerati confidenti o aggressivi in quanto vittime essi stessi in primis di azioni di disturbo spesso anche volontarie da parte di curiosi, escursionisti e ancora più spesso cacciatori e bracconieri».

In riferimento all'aggressione di Mj5 dello scorso 5 marzo in Val di Rabbi, Leal ribadisce che «le dinamiche non sono chiare e lasciano aperta l'ipotesi che il cane fosse sciolto e, non controllato, abbia innescato la reazione dell’orso».

Anche la Lav accoglie «con gioia questa nuova grande vittoria per la vita degli orsi», ovvero la decisione del Tar di Trento. «Mj5, che nonostante non abbia ucciso nessuno ha visto cadere sulla sua testa la scure vendicativa del presidente Fugatti, era stato comunque condannato a morte», afferma la Lav, che depositerà a breve «un’approfondita perizia al fine di far annullare anche la definizione di pericolosità, anticamera delle condanne a morte per gli orsi del Trentino».