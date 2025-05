Il Tar resuscita cento villette 

Un compendio immobiliare a 300 metri dalla spiaggia di Foxi Manna, Sarrala, Marina di Tertenia. Un paradiso ambito da costruttori di ogni dove. La società Marina di Tertenia, nell’ex lottizzazione Deplano, nel 2004 ottenne la concessione edilizia per realizzare 100 villette vista mare. Un piano da 18 milioni di euro naufragato tra i debiti (8 milioni) e finito con il fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Cagliari il 27 novembre 2015, quando era state realizzate solo 28 unità abitative, di cui 25 allo stadio rustico.

Le volumetrie

In fase di elaborazione del Puc, nel 2020, il Comune di Tertenia decise di riprendersi le preziose volumetrie non ancora edificate, annullando gli effetti della convenzione di lottizzazione e “svuotando” la societa affidata al curatore fallimentare della sua ricchezza, le sue cubature non lontano dal mare. Contro la delibera adottata dal Comune di Tertenia e le successive determinazioni regionali il curatore fallimentare nel 2021 aveva presentato ricorso al Tar. Il 28 marzo la sentenza ha accolto il ricorso annullando “gli atti impugnati nella parte in cui incidono sulla lottizzazione di interesse nella curatela fallimentare ricorrente. In sostanza il Tar certifica come il Comune non avrebbe potuto togliere arbitrariamente queste volumetrie. Il 24 aprile del 2018, la lottizzazione Marina di Tertenia era ancora efficace in virtù della proroga ottenuta dal Comune, che l’aveva concessa “valorizzando espressamente l’intervenuta realizzazione di 28 villette e di parte delle opere di urbanizzazione”. Il compendio doveva essere dotato di strade, sottoservizi e aree commerciali. Ma era stato realizzato solo per il 30 per cento.

In vendita

La sentenza riscrive il futuro della lottizzazione. Infatti il titolare Fallimento Marina di Tertenia ora potrà vendere non solo le villette parzialmente ultimate ma la possibilità di completare il progetto originario. Serviranno parecchi soldini per accaparrarsi la possibilità di completare un gioiello vista mare con le carte in regola per trasformarsi in un affare.

