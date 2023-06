Il Tar restituisce  i tavolini all’aperto anche al Florio  

Il presidente del Tar Sardegna, Marco Buricelli, ha congelato l’ordinanza del dirigente del servizio Attività produttive del Comune che aveva sospeso per 30 giorni la concessione del suolo pubblico al Florio, uno dei locali più conosciuti di piazza San Domenico. Ventiquattro ore prima, era arrivato un analogo decreto anche per il Ninnos, l’altra attività sanzionata sulla base di un verbale della polizia locale, intervenuta per la musica che dai locali si sarebbe propagata in tutta la piazza. In entrambi i casi il presidente Buricelli, accogliendo l’istanza cautelare almeno sino alla camera di consiglio del 12 luglio, ha ribadito il «divieto di propagazione dell’interno all’esterno del locale». A presentare il ricorso per conto di Massimo Mereu e Andrea Setzu, titolari del Florio, sono stati gli avvocati Aldo Luchi, Monica Murgia e Jacopo Fiori.

«Le censure formulate meritano di essere approfondite sin dalla sede cautelare collegiale» si legge nel provvedimento, «allo stato, nel bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, appare preferibile attribuire rilievo preminente, in via provvisoria, alla esigenza di evitare, allo stato, gravi effetti pregiudizievoli sul piano economico derivanti, al ricorrente, dalla esecuzione del provvedimento impugnato». Gli interessi da contemperare di cui parla il Tar sono quelli privati, ovvero del Florio e del Ninnos di proseguire l’attività all’aperto («Fermo restando, si intende, il divieto di propagare musica dall’interno all’esterno del locale – si legge nel decreto – indipendentemente dall’accertato superamento dei limiti acustici di zona»), e quelli pubblici «diretti a garantire la vivibilità delle vie cittadine e delle abitazioni, valore potenzialmente messo in pericolo dall’accumulo di singole fonti di rumore».

A chiedere l’intervento della polizia locale erano stati alcuni abitanti del quartiere, che segnalavano il rumore che arrivava da alcuni locali di piazza San Domenico sino a notte fonda. Da lì erano scattati una serie di controlli frequenti, quasi quotidiani, che hanno portato all’emissione di alcuni verbali a cui è seguito il provvedimento del dirigente Alessandro Cossa. A differenza del passato, infatti, quest’anno il Comune ha indicato nelle concessioni per i tavolini all’aperto su suolo pubblico, il divieto di far sentire la musica dall’interno dei locali. Questo a seguito di una sentenza del Tar dello scorso anno che aveva dato ragione ad un’attività sanzionata dai vigili per una serata di dj-set. I giudici avevano chiarito che, però, le casse erano piazzate sulla soglia d’ingresso: formalmente dentro, ma di fatto con la discoteca fuori.

