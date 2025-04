Il Tar reintegra il consigliere Padiglia 

Non c’è stata negligenza, tantomeno menefreghismo. E così Angelo Padiglia, estromesso dal Consiglio comunale lo scorso 28 gennaio con una delibera votata dal sindaco Marco Antonio Siddi e da altri cinque consiglieri di maggioranza per essersi assentato quattro volte consecutive, da ieri può di nuovo sedersi fra i banchi dell’opposizione. Lo ha stabilito il Tar che ha accolto il ricorso dello stesso Padiglia “sulla scorta – si legge nell’ordinanza del tribunale – dei certificati medici tempestivamente prodotti dall’interessato nell’ambito del procedimento amministrativo di decadenza avviato nei suoi confronti”. È inoltre necessario – proseguono i giudici – preservare le prerogative politiche del ricorrente in attesa della trattazione di merito del ricorso che è stata fissata per l’11 febbraio del 2026. Le assenze contestate dal sindaco e da una parte della maggioranza, insomma, non sarebbero un buon motivo per decretare la decadenza di un consigliere.

Tra politica e salute

Grande la soddisfazione di Padiglia (che è anche l’allenatore della squadra di calcio del paese): «Come prima cosa – sottolinea - sono contento per i miei 127 elettori. Avranno ancora un punto di riferimento all’interno del Consiglio. In questi tre anni io ho sempre fatto il mio dovere. Le assenze? Alcune sono state fatte per questioni politiche, e cioè come atto di protesta dell’intero gruppo di minoranza nei confronti del sindaco e della Giunta. In altre due o tre occasioni invece erano dovute a motivi di salute così come ho certificato».

All’attacco

Padiglia adesso assicura un impegno ancora maggiore: «Credo che in quest’ultimo periodo la maggioranza abbia dato il meglio di sé quanto a incapacità amministrativa: basta vedere come stanno gestendo il Piano urbanistico comunale. L’altro giorno in Aula, in attesa che il Consiglio si esprimesse sulla proroga dei termini per le osservazioni, c’erano tantissimi cittadini molto preoccupati per i vincoli che sono stati apposti ai terreni agricoli. Perché si è arrivati a questo?» Ma le questioni sul tavolo sono tante: «Basti pensare – aggiunge – al tariffario per le associazioni predisposto dalla maggioranza, alla confusione nelle modifiche alla viabilità o alla vicenda del campo sportivo con i lavori non ancora conclusi a distanza di anni. In Aula da oggi in poi sarà battaglia senza sconti». Il consigliere rimarca «l’inutile sperpero di risorse pubbliche da parte della maggioranza tra avvocati e tribunale per portare avanti la mia decadenza».

Il sindaco

Il sindaco Siddi cerca di stemperare le polemiche: «Io – ribadisce – ho agito in base al regolamento e lo rifarei. Se il Tar ha deciso per il reintegro per me finisce qui. Sperpero di soldi pubblici? Il Comune è obbligato a difendersi. Se Padiglia non si fosse assentato quattro volte di seguito non si sarebbe andati al Tar» e dunque «i soldi, se di sperpero si tratta, li ha fatti sprecare il consigliere Padiglia».

