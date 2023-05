Il Tar non sospende il Daspo a Cossu 

«La condotta addebitata pare costituire indice di un’immanente situazione di allarme e di pericolo, così da convalidare una prognosi negativa sul futuro contegno dell’interessato (non potendosi escludere la reiterazione di analoghi comportamenti)». Questa la ragione che ha convinto i giudici della Prima sezione del Tribunale amministrativo di Venezia a rigettare l’istanza cautelare degli avvocati dell’ex calciatore rossoblù, e ora dirigente del Cagliari, Andrea Cossu, che chiedevano di sospendere (e poi di annullare nel merito) il Daspo disposto dalla Questura del capoluogo veneto.

Assistito dai legali Giovanni Adami e Marcella Cabras, l’ex centrocampista ha impugnato davanti ai giudici amministrativi il provvedimento che gli impedisce per 3 anni di avvicinarsi a luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Il Daspo, notificato a dicembre dalla Divisione anticrimine di Cagliari, sarebbe legato all’accusa di aver dato un pugno al volto ad uno steward, dopo la partita tra Venezia e Cagliari dello scorso 22 maggio. Il pareggio in Laguna che costò al Cagliari la retrocessione in Serie B. Ora il ricorso verrà discusso nel merito dal Tar, ma per il momento il provvedimento della Questura resta in vigore.

