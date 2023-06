Il Tar: Muscas fuori dal ballottaggio 

Ricorso inammissibile, ha stabilito ieri mattina il Tar: ad Assemini il ballottaggio di domenica e lunedì prossimi vedrà sfidarsi Mario Puddu e Diego Corrias. Per i giudici amministrativi la terza candidata a sindaca, Niside Muscas, cui i presidenti delle sezioni elettorali e l’ufficio elettorale del Comune attribuiscono nove voti in meno di Corrias, potrà presentare un nuovo ricorso più avanti, dopo il secondo turno, quando verranno proclamati gli eletti. Non ora.

La decisione è stata fulminea. L’udienza è cominciata alle 10; subito dopo i giudici della seconda sezione, Marco Lensi (presidente), Gabriele Serra (referendario) e Roberto Montixi (referendario ed estensore), si sono chiusi in camera di consiglio; due ore e mezza più tardi la sentenza era già pubblicata sul sito del Tar Sardegna: ricorso inammissibile. Non nel merito ma per la procedura. Il “rito speciale e accelerato” previsto dall’articolo 129 del Codice del processo amministrativo, argomenta la sentenza, non è applicabile alla situazione venutasi a creare ad Assemini dopo il primo turno di voto degli scorsi 28 e 29 maggio.

La procedura respinta

Il ricorso stilato dall’avvocato Umberto Cossu chiedeva l’annullamento dei verbali elettorali che assegnano all’ex sindaco grillino Puddu (civica, Udc, Riformatori e Sardegna 20Venti) 3.896 voti, all’ex assessore Corrias (civica, M5s, Pd e Psi) 3.211 e 3.202 a Muscas, candidata a sindaca sostenuta dalle liste di Fdi, FI e Lega, mandando quindi al ballottaggio i primi due.

Sostenendo che a Muscas siano state accreditate 22 preferenze in meno del dovuto, mentre a Corrias cinque in più, il ricorso assimilava l’esclusione della prima dal secondo turno di voto alla lesione del diritto di un candidato “a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni”, tutelato dall’articolo 129. Assimilazione ritenuta «non proponibile» dal Tar: «le doglianze rivolte avverso l’esito del primo turno», si legge nella sentenza, devono «essere proposte con le modalità e le tempistiche proprie del rito di cui all’art. 130» dello stesso Codice. Cioè dopo la proclamazione degli eletti.

No, quindi, al riesame dei verbali dell’ufficio elettorale del Comune e delle sezioni 2, 8, 9, 13, 16, 19, 21 e 22. Almeno per ora. E no anche all’ipotesi di un rinvio del ballottaggio, che aleggiava.

«Ora tutti alle urne»

L’ipotesi di un secondo ricorso era già stata presa in considerazione da Muscas. Che conferma l’intenzione di presentarlo: «Purtroppo dovremo attendere ancora qualche giorno perché la nostra richiesta di trasparenza possa avere risposta», il suo commento. «Il nostro progetto politico – prosegue – andrà avanti anche se le cose dovessero andare diversamente rispetto a quanto costruito in campagna elettorale. Ora però è necessario esprimersi nelle urne, affinché si possa eleggere democraticamente, e non con percentuali bassissime di votanti, la persona che guiderà la nostra città. Andare a votare è un diritto ma anche un dovere». Votare ok ma per chi? Muscas smentisce «categoricamente» voci di accordo con altri partiti/coalizioni.

