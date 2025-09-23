Il Tar: «L’ospizio resta aperto» 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha annullato l’ordinanza con cui il sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni, aveva disposto la chiusura della casa dell’anziano “Passeroni”.

Il provvedimento è stato giudicato illegittimo dai giudici amministrativi. Nessun commento da parte del sindaco che aveva agito a seguito di un ispezione dei carabinieri che avevano evidenziato carenze strutturali nello stabile, in alcune parti risultate poi inutilizzate e, soprattutto la mancanza di autorizzazioni, in quanto la cooperativa Dimensione Umana, che gestisce il servizio, stava lavorando in proroga a seguito della scadenza dell’appalto comunale. «La decisione del Tar conferma quanto abbiamo sempre sostenuto: l’ordinanza era priva di fondamento giuridico – ha dichiarato il consigliere di opposizione Agostino Armeni – l’amministrazione avrebbe dovuto garantire la continuità del servizio, soprattutto in considerazione della presenza di anziani non autosufficienti e dei lavoratori coinvolti. Invece si è scelta una strada sbagliata e dannosa, sia per gli utenti che per il personale». Mentre l’opposizione parla di responsabilità politica e amministrativa della vicenda, Il sindaco Puggioni, chiede tempo prima di esprimersi. Vuole infatti confrontarsi con gli avvocati del Comune, proprio per capire il da farsi, per un provvedimento di cui ha saputo poco prima della notifica al protocollo. «Il sindaco ha ignorato i nostri richiami - ha detto Agostino Armeni - anche in sede di Consiglio, preferendo una linea rigida e, come ora certificato dal Tar, infondata. Si è messa a rischio la tutela dei più fragili e si sono create incertezze occupazionali». La sentenza del Tar apre ora un nuovo scenario, imponendo all’amministrazione di rivedere le proprie strategie sul futuro della struttura assistenziale, nel rispetto della legalità e della dignità delle persone coinvolte. Una ventina gli anziani ospiti nella struttura, una delle poche della provincia. «Chiediamo un immediato cambio di passo alla maggioranza - ha concluso Armeni - la Comunità Integrata Passeroni non deve chiudere. È necessario riaprire subito il dialogo con l’attuale gestore e, contemporaneamente, accelerare le procedure per l’individuazione del nuovo concessionario tramite gara. Lo dobbiamo ai nostri anziani e ai lavoratori che da mesi vivono nell’incertezza».

