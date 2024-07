Il Tar: «Il Ministero dia risposte rapide» 

Il Tar della Sardegna mette fretta al Ministero dell'Ambiente: chi presenta domanda per realizzare impianti per la produzione di energia rinnovabile nell'Isola deve ricevere una risposta, positiva o negativa che sia. E non bisogna perdere altro tempo. La nuova sentenza che fa pressione sugli uffici romani chiamati a rilasciare le autorizzazioni arriva dal ricorso presentato – e vinto – dalla Pacifico Dolomite Srl, che vuole installare un mare di pannelli agrivoltaici a Noragugume: un'estensione di 130 ettari (185 campi di calcio) per produrre una potenza di 83,19 Mw.

La procedura ministeriale per la Valutazione d'impatto ambientale è stata avviata il 23 dicembre 2022. Da allora si è registrato uno scambio di documenti, una richiesta di integrazioni, sono stati depositati i pareri degli enti interessati come la Regione, ma la società non ha ricevuto un responso definitivo. I suoi rappresentati così si sono rivolti al Tar, che ha dato loro ragione.

I giudici amministrativi hanno dichiarato “l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente” e hanno imposto che “la Commissione Tecnica predisponga lo schema di provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, il direttore generale della Transizione ecologica del Ministero adotti il provvedimento conclusivo del procedimento entro il termine di 60 giorni”. Il Tar quindi, e non è la prima volta, non ammette ritardi: le procedure devono essere rispettate. E il dicastero è stato anche chiamato a pagare le spese di giudizio.

