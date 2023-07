Il Tar ha sospeso la sanzione comunale: il bar del Cagliari potrà tenere i tavolini  

Il bar del Cagliari Calcio nel largo Carlo Felice potrà continuare a tenere i tavolini all’aperto. Il presidente del Tar Sardegna, Marco Buricelli, ha sospeso una parte della sanzione inflitta dal Comune che aveva contestato all’attività lo sforamento della superficie occupata all’esterno. L’esercizio pubblico si era visto così infliggere 3 mila euro di multa e la sospensione di 15 giorni (dal 10 a al 24 luglio) della possibilità di effettuare attività di somministrazione e accoglienza all’aperto.

Il ricorso ai giudici amministrativi è stato presentato dall’avvocata Matilde Mura che ha contestato la decisione di sospendere la concessione all’esterno nel periodo estivo per una infrazione contestata dalla polizia municipale il 19 maggio, dunque in un’altra stagione non di punta. Il bar “Cagliari 1920 Cafè” del largo Carlo Felice, di proprietà della società rossoblu, pagata la sanzione pecuniaria, aveva poi presentato il ricorso cautelare al Tar che è stato accolto.

