Il Tar ha riaperto l’hotel “Rocca Dorada” 

La stagione è salva, il “Rocca Dorada”, uno degli alberghi più conosciuti di Santa Margherita di Pula, potrà riaprire i battenti: il Tar ha concesso la sospensiva dopo la chiusura imposta dall’ordinanza numero 23 firmata dal sindaco Walter Cabasino il 15 agosto. Che cosa significa? La struttura ricettiva potrà continuare ad accogliere i vacanzieri almeno sino al 25 settembre quando il Tribunale ammnistrativo regionale si esprimerà sul merito della vicenda. In pratica, come capita frequentemente in queste situazioni, i giudici amministrativi hanno ritenuto che gli effetti dell’ordinanza sarebbero stati “gravi, irreversibili e irreparabili”. E, quindi, nell’attesa della decisione sulla vicenda, ha accolto la richiesta di sospensiva fatta dall’avvocata che rappresenta la proprietà, Natalia Paoletti.

La chiusura

Un Ferragosto tremendo per i gestori dell’albergo. Il sindaco aveva emesso l’ordinanza di chiusura e di sgombero della clientela recependo una sollecitazione dei carabinieri del Nas: i carabinieri del comando per la Tutela della Salute avrebbero rilevato la presenza di locali abusivi e privi dei requisiti di legge e avrebbero anche individuato criticità di carattere strutturali e igienico-sanitari e «gravi pregiudizi per la salute e l’incolumità pubblica».

La vicenda

I problemi sarebbero nati un anno fa. Il 29 agosto 2023 una quarantina di clienti si erano lamentati per l’odore del cloro nell’acqua potabile. Alcuni di loro avevano anche parlato di piccoli malesseri, dall’arrossamento degli occhi a disturbi cutanei, passando anche per problemi intestinali. Niente, comunque, di grave dal momento che nessuno di loro si era rivolto al 118. Segnalato l’accaduto, i Nas avevano effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. In realtà, non sarebbe stata rilevato alcuna carenza dal punto di vista igienico sanitari ma sarebbero, invece, venute fuori irregolarità sul piano della conformità edilizia. Irregolarità per le quali, da subito, i carabinieri avevano chiesto la chiusura del locale. Ma, dal momento che ancora tutti i documenti non erano stati depositati in Procura, il Rocca Dorada ha potuto cominciare la nuova stagione. Sino a quanto, appunto, le rilevazioni dei carabinieri sono diventati “ufficiali”. A quel punto, Cabasino non ha potuto fare altro che firmare l’ordinanza di chiusura dell’albergo.

