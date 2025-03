Il Tar ha deciso: Ammendola resta presidente 

Franco Ammendola resta al suo posto. L’imprenditore conserva la presidenza del Consorzio industriale almeno fino al 30 luglio, quando il Tar entrerà nel merito della legittimità del decreto di revoca firmato dall’amministratrice straordinaria della Provincia dell’Ogliastra, Marzia Mameli. Il Tar ha accolto l’istanza cautelare, sollecitata dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato. Che finisce in naftalina. «Non avevo alcun dubbio sull’esito», ha detto l’esponente di Forza Italia commentando la sentenza che cassa la volontà dell’amministratrice Pd. «Le sentenze si rispettano», ha dichiarato Mameli.

«Invito Mameli a occuparsi delle faccende che conosce bene e a lasciare tranquillo un ente che, a prescindere da me, sta lavorando e raggiungendo i suoi obiettivi», ha dichiarato Ammendola. «Ho sempre detto che mi sarei rimessa alla decisione del giudice. Poi si vedrà», ha concluso Mameli.

«Sussistono i presupposti per la concessione della richiesta di misura cautelare». Così recita la prima riga della sentenza scritta dai magistrati riuniti in camera di consiglio (presidente Antonio Plaisant, a latere Andrea Gana e Silvio Esposito). Il detonatore è stato il decreto con cui, il 18 febbraio, Marzia Mameli ha destituito Ammendola, per «mancanza di fiducia». Il presidente, in carica dal 2021, ha presentato ricorso al Tar che, il 25 febbraio, non ha concesso la sospensiva, salvo rettificare la decisione il giorno successivo perché, nel frattempo, il cda ha convocato l’assemblea generale per il 7 marzo. Il caso è complesso e ne sono consapevoli anche i giudici. «emerge la necessità che tali enti definiscano le modalità di successione nella partecipazione al Consorzio». Da qui a luglio lo scenario politico potrebbe anche mutare. Le elezioni in Provincia consentiranno ai vertici di adottare successivamente le proprie determinazioni sulla rappresentanza e alla partecipazione al Consorzio». (ro. se.)

