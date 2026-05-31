Il Tar dà ragione al Comune, passi avanti per l’ampliamento del parco 

Passi avanti verso l’ampliamento del parco Sergio Atzeni, che potrebbe inglobare in futuro anche l’attiguo terreno incolto oggetto di un contenzioso tra il Comune e la Cooperativa Cento. Il Tar della Sardegna ha infatti dato ragione all’amministrazione nella complessa vicenda dell’area di circa un ettaro che si trova tra via Segni e via Pertini. Adesso però potrebbe essere chiamato a pronunciarsi anche il Consiglio di Stato.

«Con questa sentenza si aprono prospettive importanti perché l’area adiacente il parco potrebbe essere destinata al suo ulteriore sviluppo e completamento – spiega l’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu –. Stiamo facendo tutte le dovute valutazioni per tracciare un percorso che ci consenta di massimizzare tutto ciò che ne deriva dalla sentenza. Attendiamo con fiducia gli esiti finali in quanto manca ancora il secondo grado di questo procedimento. Desidero però già da ora ringraziare il grande lavoro svolto dai settori coinvolti e l’avvocato Franceschi».

Il procedimento era iniziato nel luglio 2023, dopo il ricorso da parte della cooperativa, riguardo la realizzazione di fabbricati destinati a servizi come negozi, uffici, studi, bar e altri. «Il Tar ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso – dice sul punto Mereu - e ha inoltre argomentato sostenendo che non hanno diritto di realizzare i servizi connessi con la residenza. È stato infatti affermato che il Piano di edilizia economico popolare del quartiere “Le Serre” non era più valido ed efficace quando è stato presentato il progetto da parte della cooperativa. Il Tar ha inoltre accertato e dichiarato l’inadempienza sugli obblighi contrattuali previsti dalla convenzione stipulata nel 1993. Le Cooperative infatti non avevano realizzato le opere di urbanizzazione previste in convenzione – piazza Vittorio Emanuele II, i parcheggi e il verde attrezzato – entro i 6 anni obbligatori dalla concessione edilizia del 1996. E all’inadempimento consegue l’estinzione del diritto di superficie, ovvero di edificare sull’area adiacente al parco».



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