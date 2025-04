Il Tar dà l’ok, il parco Atzeni raddoppia 

Ricorso respinto e parco Sergio Atzeni pronto a raddoppiare con nuovi spazi verdi nel centro abitato di Quartucciu. La decisione è dei giudici amministrativi che hanno dato ragione all’amministrazione comunale di via Giofra - sul contenzioso innescato dalla cooperativa Cento - e confermato la decadenza della convenzione urbanistica nel quartiere Le Serre.

«Finalmente l’area sterrata di settemila metri quadrati fra via Pertini, via Segni e via delle Serre potrà rinascere come ampliamento del parco urbano», annuncia l’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu. Non è escluso che la coop possa rivolgersi al Consiglio di Stato «ma le motivazioni dei giudici ci spingono ad essere ottimisti», dice Mereu.

La vertenza

Il ricorso era stato presentato dalla cooperativa con cui il Comune aveva stipulato nel 1993 una convenzione urbanistica per la realizzazione di 428 alloggi e servizi connessi con la residenza all'interno del Piano di edilizia economica popolare Le Serre. La decadenza dalla convenzione urbanistica, approvata lo scorso anno con una presa d’atto dalla sola maggioranza presente in Consiglio comunale al momento del voto - ricordano dal Municipio - era stata dichiarata in quanto la coop non aveva realizzato le opere di urbanizzazione - piazza Vittorio Emanuele II e il verde attrezzato - nei termini stabiliti (già al centro di un precedente contenzioso vinto anche in questo caso dal Comune). Con la conseguente estinzione del diritto di superficie che il consorzio reclamava ancora sull’area. Non solo: con il ricorso al Tar la coop aveva impugnato anche il diniego del Suape del Comune per la realizzazione di medie strutture di vendita nell'area accanto al museo e al parco Sergio Atzeni.

La sentenza

Richieste e motivazioni respinte dal Tribunale amministrativo: la cooperativa di fatto perde il diritto di superficie e non potrà realizzare nuove volumetrie a Le Serre. La proprietà piena dell’area accanto al parco Atzeni e al museo che si sta completando, passa quindi al Comune, ricorso al Consiglio di Stato permettendo.

I progetti

«Ora si aprono prospettive importanti perché lo spazio adiacente il parco, dopo una necessaria variante urbanistica, potrebbe essere destinata al suo ulteriore sviluppo e completamento», sottolinea l’assessore Mereu. «In pratica», aggiunge, «il parco Sergio Atzeni potrebbe ampliarsi di circa 7mila metri quadrati, e proprio a tal proposito era stato predisposto un progetto per il cosiddetto secondo stralcio dell’opera. Potremo finalmente riqualificare un'area che per trent'anni è rimasta inutilizzata, stiamo facendo inoltre alcune ulteriori valutazioni per tracciare un percorso che ci consenta di sfruttare gli altri aspetti che derivano dalla decadenza della cooperativa Cento dalla convenzione urbanistica». Il riferimento è ai servizi connessi alla residenza che la coop non può più realizzare, con la conseguenza che «il Comune può beneficiare della volumetria ancora non realizzata», conclude l’assessore.

