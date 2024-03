Il Tar conferma Meloni sindaco 

Si chiude definitivamente la battaglia legale sull’esito delle elezioni comunali di Donori del 28 e 29 maggio che avevano visto prevalere, per soli 17 voti, la lista “Insieme per Donori” guidata da Maurizio Meloni sui candidati di “Per creare Futuro” capitanati da Salvatorangelo Piredda. La seconda sezione del Tar ha dichiarato il non luogo a procedere dopo la rinuncia formale da parte dei ricorrenti.

Lo scorso 10 novembre, l’Ufficio elettorale della Prefettura di Cagliari aveva accertato la regolarità delle operazioni di voto dopo un controllo accurato di tutte le schede contestate nel suo ricorso dal candidato sindaco sconfitto Salvatorangelo Piredda. Nessuna delle 54 schede nulle e bianche riesaminate presentava anomalie. Non solo, le verifiche avevano sancito l’assoluta correttezza dell’operato dei presidenti di seggio e degli scrutatori durante lo spoglio peraltro mai contestato dai rappresentanti di lista. Tanto da indurre l’avvocato dei ricorrenti, Antonello Rossi, a rinunciare ad ulteriori verifiche su altre 10 schede di cui si contestava l’attribuzione delle preferenze. I giudici amministrativi, preso atto della rinuncia dei ricorrenti, hanno dichiarato chiuso il procedimento disponendo l’equa ripartizione delle spese processuali. (c. z.)

