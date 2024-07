Il Tar cancella il divieto di pesca 

L’11 gennaio il sindaco di Cabras, Andrea Abis, firmava un’ordinanza per vietare la pesca sportiva sulle sponde del rio Tanui nel tratto di competenza del Comune e anche dal ponte che lungo via Tharros sovrasta lo stagno Mar’e Pontis. Il divieto ha avuto vita breve, appena sei mesi.

Il verdetto

I magistrati del Tribunale amministrativo regionale (presidente Marco Buricelli, Oscar Marongiu e Gabriele Serra consiglieri) hanno pubblicato la sentenza che boccia l’ordinanza e riapre il ponte e le acque del rio Tanui non solo alle canoe del Circolo nautico Oristano ma anche alla pesca sportiva. In attesa che il Consiglio comunale approvi un regolamento che tenga conto delle esigenze dei pescatori dilettanti e di quelle del Circolo nautico che lungo il rio Tanui svolge l’attività canoistica.

Il ricorso

La vicenda prende le mosse dal ricorso alla giustizia amministrativa presentato dagli avvocati Gian Marco Delunas e Fabrizio Carta nell’interesse dei pescatori sportivi Massimiliano Cruccas, Pietro Ignazio Simbula, Antonello Cau, Luciano Cadoni, Maria Immacolata Frongia, Giulio Vacca, Anastasia Salis e della “Libera associazione pescatori sportivi”. A rappresentare il Comune gli avvocati Carlo Barberio, Angelo Frediani e Gianni Maria Saracco. Non si è costituito il Circolo nautico Oristano.

In sostanza i pescatori e l’associazione lamentavano che il sindaco nella sua ordinanza aveva raffrontato gli interessi dei pescatori sportivi e dei canoisti, entrambi di carattere sportivo-ricreativo, sacrificando i primi a vantaggio dei secondi e quindi con un sostanziale abuso dell’ordinanza in quanto a loro giudizio non idonea a regolare la materia del contendere.

L’ordinanza

Il sindaco Abis aveva giustificato la decisione allo scopo di evitare problemi di sicurezza tra i diversi fruitori del canale sostenendo che il divieto non pregiudicava l’esercizio dell’attività di pesca sportiva sul territorio comunale rimanendo ampie zone libere a disposizione degli appassionati.

Per i magistrati del Tar il ricorso è fondato perché la situazione su cui poggia l’ordinanza, che va presa per motivi urgenti, può essere superata con l’adozione di un regolamento che disciplini l’utilizzo di chi ne ha interesse, pescatori e canoisti, nel tratto del rio Tanui. Tanto è vero che il sindaco ha incaricato il responsabile del settore di predisporre il regolamento. Il Comune dovrà rimborsare le spese di giudizio in favore dei ricorrenti pari a 1.500 euro.

