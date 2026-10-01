Il Tar boccia il ricorso, si va al voto 

Il Tar dichiara inammissibile il ricorso sulle elezioni del presidente della Provincia del Medio Campidano: resta tutto come programmato, cambia solo la data del voto. Con la sentenza depositata ieri, i giudici amministrativi hanno respinto la contestazione del consigliere del Comune di Serramanna, Carlo Pahler, in quanto «il ricorrente non possiede un interesse diretto, concreto e qualificato». La Provincia, la Regione e la Prefettura di Cagliari, chiamati in causa, si sono costituti in giudizio per il rigetto dell’istanza.

La denuncia

La vicenda prende l’avvio con le elezioni comunali del 7 giugno scorso, quando il presidente della Provincia, Giuseppe De Fanti, è decaduto dalla carica in quanto non più sindaco di Guspini. La Provincia del Medio Campidano ha così chiesto chiarimenti alla Regione sull’iter da seguire per indire le elezioni. L’assessore regionale agli Enti locali ha individuato le competenze nella vicepresidente, Maura Boi, che con un decreto ha stabilito per il 26 agosto la data del voto e ha convocato i comizi elettorali. Pahler, in qualità di consigliere comunale, titolare del diritto di voto nelle elezioni di secondo livello, ha impugnato il decreto unitamente alla nota della Regione nella parte in cui ha individuato nella vicepresidente il soggetto competente. Ha evidenziato «l’illegittimità che colpisce a monte il potere stesso di indire le elezioni», in violazione anche di un termine legale inderogabile, minimo di 55 giorni per i comizi», mentre «nelle date adottate intercorrono solo 49 giorni».

La Regione

Viale Trento ha contestato il ricorso sotto due profili: intanto le operazioni elettorali sono da impugnare col verbale di proclamazione degli eletti, e poi l’esponente «non è candidato a presidente, non poteva esserlo né ha dato prova di aver sostenuto una candidatura ostacolata». In buona sostanza, in quanto elettore «non risulta leso da alcun provvedimento del diritto di voto».

La sentenza

Per il Tar, «l’interesse a ricorrere deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità. Deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata, che l’interessato può ottenere col provvedimento richiesto al giudice». Non basta la pretesa del rispetto di norme che non incidono in alcun modo sulla sua posizione, ammettendo anche la tesi che «il voto verrebbe espresso nell’ambito di un procedimento illegittimo». Lo stesso Pahler sostiene di non avere i requisiti per la candidatura. In conclusione, «il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e può essere definito con sentenza in forma semplificata». Le spese del giudizio compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda nel complessivo sviluppo.

La Provincia

Già da ieri si è mossa per accelerare la data del voto. Restano i candidati: i sindaci di Collinas e di Barumini, Francesco Sanna ed Emanuele Lilliu. Le schede, già pronte con nomi e simboli, sono da rifare perché cambia la data.

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