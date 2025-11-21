VaiOnline
Tribunale.
21 novembre 2025 alle 01:14

Il Tar boccia il ricorso di Ghisu, il Consiglio provinciale va avanti 

Il presidente Paolo Pireddu e il nuovo Consiglio provinciale possono andare avanti. È stata depositata ieri la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso presentato dall’ex amministratore Battista Ghisu. I giudici hanno dichiarato inammissibile l’istanza sottolineando che «non si può sostenere che gli atti impugnati avessero un effetto preclusivo alla proposizione della propria candidatura, che in nessun modo era inibita dal Decreto presidenziale o dal Servizio legislativo ed elettorale». Inoltre le elezioni provinciali si sono regolarmente svolte il 29 settembre scorso, senza che il ricorrente si sia candidato. «Premetto che la sentenza si rispetta ma certamente non la condivido – ha commentato Ghisu - Non mi sono candidato perché il Decreto ha stabilito che potevano candidarsi a presidente i sindaci ma non i consiglieri uscenti. Secondo la legge Del Rio avevo il diritto a candidarmi come uscente della consiliatura 2010-2015, ma il Decreto non dava questa possibilità». Ghisu ha ricordato di aver presentato ricorso appellandosi a una legge dello Stato, ritenendo che il provvedimento regionale avesse limitato i suoi diritti. «Sono stupito - ha aggiunto - Il 4 settembre mi avrebbero potuto dire che il ricorso era inammissibile e magari avrei fatto altre valutazioni». ( s.c. )

