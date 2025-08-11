Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati 

Sani e anche vaccinati. Ma da abbattere lo stesso, secondo le autorità sanitarie. Non per il Tar della Sardegna, che ha sospeso l’uccisione indiscriminata di tutti i capi di una mandria di bovini di Orotelli, dove erano stati registrati alcuni casi di contagio di dermatite nodulare contagiosa. Una decisione d’urgenza che s’inserisce in un ginepraio di verdetti dei giudici, ordinanze delle Asl e delibere degli assessori regionali: provvedimenti che arrivano l’uno sull’altro a fare cambiare, da un giorno all’altro, le strategie per il contrasto dell’epidemia. A pagare le conseguenze, oltre alle bestie destinatarie di sentenze di pena capitale, sono gli allevatori. Che chiedono chiarezza: la confusione sta generando solo rabbia nelle campagne.

L’abbattimento

Il consigliere delegato del Tribunale amministrativo della Sardegna, Oscar Marongiu, si è espresso con un decreto ieri mattina. Ha accolto le argomentazioni portate dagli avvocati Gian Michele Canio e Raffaele Soddu nell’interesse di Francesco Salis, allevatore di Orotelli. Nella sua azienda in località Pettenadu per le 14,30 era fissato l’arrivo dei veterinari della Asl di Nuoro. Avrebbero dovuto compiere l’ultimo atto di un percorso iniziato lo scorso 16 luglio, quando era arrivata la conferma del contagio di lumpky skin disease per alcuni capi. Già allora le autorità sanitarie avevano comunicato che per fermare il contagio era stato deciso l’abbattimento di tutta la mandria. L’8 agosto l’intento è stato ribadito, con tanto di data e orario per l'esecuzione di una settantina di capi.

La decisione

Ma più di qualcosa in quasi un mese è cambiato. Da quando era stato scoperto il focolaio, stando alla ricostruzione dei legali, Salis aveva aderito alla campagna vaccinale (obbligatoria) avviata dalla Regione. Non solo: nessun altro animale, dopo i primi, avrebbe manifestato sintomi della malattia. Certo, la dermatite si è manifestata in tutto in cinquanta allevamenti, quasi tutti concentrati nella stessa area dell’Isola. Non di nuovo da lui, però. La Asl ha comunque tirato dritto e ha annunciato «l’abbattimento di tutti i bovini dell’azienda».

Il ricorso

Una decisione considerata illogica dagli avvocati. Nel ricorso hanno chiesto «la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti nella parte in cui si dispone l’abbattimento di tutti gli animali della specie bovina detenuti nello stabilimento, anche se sani e regolarmente vaccinati». Il Tar non ha deciso nel merito (la discussione è fissata per il 3 settembre) ma le ragioni della sospensione concessa sono chiare: è stato riconosciuto il «presupposto dell’estrema gravità e urgenza» ed è considerato «evidente che l’esecuzione dell’abbattimento avrebbe carattere irreversibile, incidendo irrimediabilmente “sulla vita degli animali che trova oggi espressa tutela nel novellato articolo 9 della Costituzione” e che, tra l’altro, è elevato ad autonomo bene giuridico protetto dall’ordinamento». Una decisione in linea con il pronunciamento del Consiglio di Stato dello scorso 25 luglio: anche in quell’occasione era arrivato uno stop alla soppressione indiscriminata dei capi non infetti. Regione e Asl avevano rallentato, per poi ripartire. Ma sembra che l’epidemia, per usare le parole di un allevatore, debba essere fermata «con gli aghi, non con le pistole».

