Il Tar annulla la nomina della Giunta 

Il Tar boccia la nomina della Giunta firmate dal sindaco Franco Saba dopo il voto dell’8 giugno che lo conferma alla guida del Comune di Ottana mentre è agli arresti domiciliari. I giudici del Tribunale amministrativo annullano i decreti e «la relativa presa d’atto adottata dall’adunanza di insediamento del nuovo Consiglio comunale del 25 giugno». La decisione accoglie il ricorso presentato dalla prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, contro i decreti comunicati via email da Saba. Nulla cambia per il Comune che fino alle prossime elezioni resta nelle mani del commissario, Giovanni Basolu, nominato dalla Regione. Sul destino di Saba, invece, è atteso il processo con rito immediato chiesto dalla Procura che dovrebbe iniziare a fine mese: l’accusa è tentata concussione.

La vicenda

Al centro del contenzioso, deciso dal Tar e innescato dal ministero dell’Interno tramite la Prefettura, ci sono gli atti adottati da Saba ai domiciliari nell’ambito dell’indagine della Procura di Nuoro che lo vede indagato per tentata concussione. A inizio settimana i giudici ascoltano le ragioni dell’Avvocatura dello Stato, intervenuta per il ministero dell’Interno, e quelle dei legali dell’assessore Marcello Corda, comparso in giudizio in opponendum e rappresentato dagli avvocati Antonello Rossi e Claudio Contu. Il contenzioso riguarda i decreti di nomina del vicesindaco e degli assessori, sospesi in via cautelare a settembre, per la presunta violazione delle prescrizioni imposte a Saba con gli arresti domiciliari. La decisione del Tar dà ragione al Ministero su quasi tutto senza accogliere, però, la domanda di annullamento dell’atto di convalida delle elezioni, adottato dal Consiglio il 25 giugno.

Il caso

Saba, unico candidato, viene rieletto con il 60,8% delle preferenze mentre è ai domiciliari con l’accusa - da lui respinta - di tentata concussione in concorso. Poco prima che venisse sospeso dalle funzioni, in base alla legge Severino, nomina la Giunta con una pec. Il Comune non è ancora commissariato in quanto retto dal vicesindaco. Poi il ricorso al Tar fatto dal Ministero che pone dubbi sulle nomine. Intanto, Saba finisce in carcere per l’aggravamento della misura cautelare disposta dal gip che gli contesta otto violazioni come conversazioni telefoniche, intercettate, e due presunti episodi di evasione. Dopo un periodo in cella, il sindaco torna ai domiciliari.

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