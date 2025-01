Il tappeto tradizionale “sa burra” riprodotto con 24 mila mattoncini Lego  

Dopo il successo della mostra “SaruLego” che ha richiamato nel paese centinaia di visitatori qualche giorno fa la consegna al Comune di un’opera che riproduce fedelmente il tappeto tradizionale cioè “sa burra”.

Il manufatto tipico, molto caro a tutta la comunità, è stato rivisitato dall’artista Maurizio Lampis con l’utilizzo di 2400 mattoncini Lego che permette di esaltare ogni dettaglio.

Lampis, fondatore del museo KaralisBrick, dai social, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa.

«Si tratta del venticinquesimo progetto commissionato e dedicato alla Sardegna», ha commentato l’artista.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Sarule, Maurizio Sirca, che esprime «gratitudine all’artista per il prezioso lavoro svolto».

«L’arte si esprime in tutte le sue forme, anche quelle più moderne come in questo caso», conclude Sirca.

RIPRODUZIONE RISERVATA