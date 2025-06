Il tam-tam sui social: arrestato Khaby Lame L’Ice: è stato espulso 

Las Vegas. Il TikToker più famoso del mondo, l’italo-sengealese Khaby Lame, è stato arrestato per qualche ora negli Stati Uniti per essere rimasto nel Paese oltre la scadenza del suo visto. Essendo residente in Italia, non è stato trattenuto dalle autorità per l'immigrazione ma solo espulso, e rischia però di non poter tornare in America per molto tempo, se non per sempre.

Tutto è partito da un post sulla piattaforma di Elon Musk di Bo Loudon, un influencer e attivista di destra amico del figlio minore di Donald Trump, Barron. «Le autorità per l'immigrazione del presidente hanno appena arrestato Khaby Lame, un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come immigrato illegale», ha scritto Loudon su X, sostenendo che secondo il dipartimento per la sicurezza interna il 25enne «sarebbe detenuto presso il centro di Henderson». Nelle stesse ore in cui il giovane trumpiano ne denunciava l'arresto, l'influencer ha postato due storie su Instagram dove ha oltre 80 milioni di follower: in una riprende la sua mano che tiene una graphic novel in una libreria e in un'altra fa gli auguri di compleanno al campione di calcio brasiliano Marcos Cafu. Poi dopo qualche ora è arrivata la conferma dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice). «È stato fermato venerdì in Nevada per violazioni delle leggi sull'immigrazione», dice una nota nella quale si precisa che all'influencer è stata data la possibilità di lasciare il Paese ed è partito venerdì, presumibilmente per tornare in Italia».

