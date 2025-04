Il taloro trionfa e ringrazia Mele 

taloro 4

Ghilarza 1

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Sau, Castro, A. Fadda (21’ st Piriottu); Littarru, Secchi (32’ st Vacca), Fois; Falchi, Mereu (36’ st Saba), Mele (40’ st Cidu). In panchina Soru, Mura, Lapia, Fenudi, Pusceddu. Allenatore Frongia (Pinna squalificato).

Ghilarza (4-3-3) : Matzuzi, Floris, Melis, Gaita, Chergia (27’ st Carboni); Rubattu, R. Oppo, S. Oppo; Chiappino, D. Orro, Corrias (5’ st Vorticoso). In panchina Miscali, Chessa, Maugeri, Cossu, Manca, Defrassu. Allenatore Deligia.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 1’ Littarru, 9’ Castro, 45’ (r) D. Orro; nella ripresa, 15’ Mereu, 37’ Mele.

Note : recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 300.

Gavoi. Al Maristiai hanno tanti motivi per fare festa. Senz’altro la salvezza del Taloro, che dà diritto ai rossoblù di disputare l’Eccellenza per il 26esimo anno consecutivo, e poi è l’occasione per celebrare l’addio al calcio di Roberto Mele. Classe 1982, nativo di Nuoro, a Gavoi è arrivato nel 2002 dalla Villacidrese. Anno dopo anno si è guadagnato la stima e l’affetto (incondizionato) di un’intera comunità, tanto che nel 2017 il Consiglio comunale gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Per la cronaca la gara con il Ghilarza (retrocesso da tempo) va in archivio con un perentorio 4-1. L’ultimo gol porta la firma proprio di Mele, salutato al momento della sostituzione da una standing ovation.

RIPRODUZIONE RISERVATA