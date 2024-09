Il Taloro si illude Nuorese in rimonta 

Taloro 1

Nuorese 2

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Secchi, Castro, Piriottu; Sau, Budroni (26’ st Mura), Delussu (30’ st Vacca); Mereu, Falchi (30’ st Littarru), Mele (42’ st A. Fadda). In panchina Picco, Luppu, Porcu, Pittalis, Lapia. Allenatore Marinu.

Nuorese (3-5-2) : Trini, Satta, Emerson, Dessolis; Laconi, Steri, Cadau, Cocco, Cossu (25’ st Filia); Villa, Manca (30’ st Chiappetta). In panchina Ruggiu, Pittirra, Medde, Catte, Piras, Demurtas, Puddu. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nella ripresa, 15’ Mele, 17’ Satta, 21’ Villa.

Note : ammoniti Cadau, Soro, Littarru; recupero 3’ pt-5’ st; spettatori 200.

Gavoi. Al Maristiai la Nuorese va sotto, ma poi ribalta il Taloro e vince il primo round di Coppa Italia. Due a uno il risultato per gli uomini di Ivan Cirinà. A passare in vantaggio sono i padroni di casa. Al 15’ l’eterno Roberto Mele incorna un traversone laterale e batte Trini. È il marchio di fabbrica del capitano che, a 42 anni, continua a essere uomo guida dei rossoblù. La Nuorese reagisce: già dopo cento secondi, i verdazzurri rimettono in equilibrio il parziale con una sventola di Satta che toglie la ragnatela dall’incrocio. Passano altri 4’ e Villa segna il 2-1 sigillando il risultato.

RIPRODUZIONE RISERVATA