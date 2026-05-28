Il Taloro si affida a Piras: è il successore di Fadda 

Una settimana fa l’addio di Mario Fadda. Il Taloro non ha perso tempo, si è guardato attorno e ha anticipato le mosse delle avversarie trovando l’accordo con il nuovo allenatore. Sulla panchina rossoblù siederà Alberto Piras, 44 anni, reduce dal biennio al Lanusei, dove ha vinto il campionato di Promozione e disputato una stagione d’alta classifica nell’ultimo campionato di Eccellenza. La sua esperienza al Lixius si è conclusa anzitempo, con un esonero che ancora fa discutere e che la società ha deciso per divergenze che nulla hanno a che vedere con l’aspetto tecnico. Ma questa è un’altra vicenda.

Piras e la dirigenza del Taloro si sono incontrati, hanno parlato e si sono piaciuti, tanto che mercoledì gli accordi sono stati messi nero su bianco, sebbene manchi ancora l’annuncio ufficiale del club presieduto da Michele Lavra. Il Taloro si è dunque affidato all’allenatore ogliastrino, che prima di sposare la causa ha avuto pure una chiacchierata con i vertici del Tortolì, per disputare la sua 27esima stagione nel massimo campionato di calcio regionale. Un record assoluto per la categoria.

La piazza è di primo livello, con una passione viscerale del pubblico che segue numeroso la squadra, anche in trasferta, vero patrimonio sociale dell’intera comunità. Da chiarire con quale staff il tecnico di Bari Sardo lavorerà in Barbagia: il suo storico vice Enrico Cuccu non lo seguirà per motivi di lavoro.