Il Taloro riprende il Monastir 

Monastir 1

Taloro 1

Monastir (4-3-3) : Daga, Pinna, Zurbriggen, Porru, Frau, Feola, Corda (31’ st Arzu), Naguel, A. Cocco, Sarritzu, Nurchi. In panchina O. Cocco, Ganzerli, Piras, Arangino, Manca, Masia. Allenatore Marcello Angheleddu.

Taloro Gavoi (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Piriottu (18’ st A. Fadda), Secchi, Sau, Castro, Mereu (40’ st Vacca), Budroni (9’ st Lapia), Falchi (25’ st Pusceddu), Delussu, Mele. In panchina Picco, Pittalis, Saba, Luppu, Cidu. Allenatore Antonio Marinu.

Arbitro : Gabriele Sari di Alghero.

Reti : nel primo tempo 33’ Naguel, nella ripresa 35’ Mele.

Note : ammoniti Pinna, Naguel e Sarritzu per il Monastir, Castro, Mereu, Mele, Secchi per il Taloro; recupero 1’ pt e 5’ st.

Monastir. Il Monastir spreca ed il Taloro Gavoi ne approfitta conquistando un punto pesantissimo nella prima giornata del campionato di Eccellenza. Finisce uno a uno. Nel primo tempo, dominio della squadra di casa che crea tantissimo ma chiude con una sola rete di vantaggio, firmata dall’ex Costa Orientale Sarda, Naguel. Nella ripresa, dopo altre occasioni per Cocco e compagni, il pareggio dopo la mezzora dell’intramontabile capitano dei rossoblù, Roberto Mele. In pieno recupero altra occasionissima per la squadra di Marcello Angheleddu: conquista un rigore che però Cocco fallisce.

Dalle prime battute, il Monastir chiude subito i gavoesi nella loro metacampo. Al 19’ il bomber Andrea Cocco fa tremare la traversa. Dieci minuti dopo conclusione a botta sicura di Sarritzu, Sau salva sulla linea con Fadda battuto. Al 33’ su azione di contropiede, Naguel si presenta davanti al portiere ospite e lo trafigge. L'indomabile tridente formato da Nurchi e Sarritzu, sulle fasce, e da Cocco centrale, fa tremare la difesa ospite ma il risultato resta invariato.

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, con i biancoblù all’attacco. Al 9’ Sergio Nurchi riceve palla sulla sinistra e crossa al centro, Sarritzu dall’altezza del dischetto, indisturbato, colpisce malamente la sfera. Al 26’ primo squillo del Taloro: il neo entrato Pusceddu prende palla sulla sinistra e serve Delussu che sfiora il palo. Al 35’ il pareggio: scambio sulla destra tra Mereu e Soro, quest’ultimo crossa al centro, Mele, ben appostato all’altezza del dischetto, insacca di testa. La compagine di casa non ci sta e si riversa in avanti. Al 45’ su azione d’angolo, Frau devia di testa, la palla sfiora la traversa. Tre minuti più tardi, in pieno recupero, l’occasionissima per il Monastir: il direttore decreta il rigore per un fallo subito da un giocatore biancoblù su una mischia in area. Sul dischetto si presenta Cocco che spara la sfera sopra la traversa. Al triplice fischio esplode la gioia dei tifosi e dei giocatori ospiti per aver raccolto un punto quasi insperato.

