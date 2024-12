Il Taloro in crisi esonera Marinu 

Gavoi. Al tecnico Antonio Marinu è stata fatale la sconfitta subita a Ghilarza. La settima stagionale. Il Taloro lo ha sollevato dall’incarico nella settimana che porta al derby barbaricino con la Nuorese: la decisione è stata annunciata ieri pomeriggio dal club rossoblù, che milita in Eccellenza per il 25esimo anno di fila, con un comunicato in cui Marinu viene ringraziato «per il lavoro svolto» augurandogli «il meglio per il prosieguo della carriera».

La squadra è stata affidata al vice di Marinu, Massimiliano Pinna. Ma non sarà la soluzione definitiva. Anzi, la società presieduta da Manuela Sedda si sta guardando attorno per individuare il nuovo titolare della panchina confidando in una svolta immediata che allontani le streghe: «Siamo già al lavoro per trovare quanto prima il sostituto», confermano i vertici del sodalizio.

Marinu paga evidentemente gli scarsi risultati conseguiti. Il quartultimo posto non soddisfa la dirigenza e la decisione di esonerare l’allenatore si fonda sulla volontà di allontanare lo spettro della retrocessione. Appena tre le vittorie in campionato con l’aggravante di un attacco abulico: 9 gol realizzati in 13 giornate sono la conferma di un reparto avanzato in seria difficoltà. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA