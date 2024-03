Il taloro gioca e spreca troppo, il carbonia colpisce e fa festa 

Carbonia 2

Taloro 0

Carbonia (4-3-3) : Bigotti, Broglia, Chidichimo, De Vivo, Woycik, Lambroni (43’ st Falletto), Prieto, Omoregie (9’ st Basciu), Porcheddu, Dore (27’ st Giganti), Cocco (43’ st Adamo). In panchina Caroli, Carboni, Lodde, Abbruzzi, Frau. Allenatore Mingioni.

Taloro Gavoi (4-4-2) : Massimo Fadda, Lapia (30’ st Vassidiki), Filia, Secchi, Sau, Castro, Martin Fadda (20’ st Pusceddu), Fois, Falchi, Ricci, Mele (8’ st Mereu). In panchina Cuguttu, Delussu, Zucchelli. Allenatore Mura.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : nella ripresa 25’ autogol Sau, 48’ Porcheddu.

Note : espulso Woycik; ammoniti Broglia, Ricci.

Carbonia. Il Taloro Gavoi colleziona traverse e pali ma i gol li fa il Carbonia. È il mistero affascinante (soprattutto per chi vince) del calcio, e ieri vi si sono aggrappati i minerari a caccia di punti salvezza. Ma a giudicare dal primo tempo non pareva una caccia disperata: poco o nulla. A parte la palla gol di Falchi (Bigotti, già a terra, blocca e ringrazia), del destro di Ricci che lambisce la traversa e del palo di testa di Mele su corner corto. Ma il Carbonia non affonda.

Nella ripresa musica simile: al 14’ slalom di Ricci, sinistro bomba che si stampa sulla traversa, la sfera rimbalza e si impenna e sulla splendida rovescia Mereu colpisce ancora la traversa. Poi, l’insondabile: al 25’ cross insidioso di Prieto e Sau fa autorete. Reazione furiosa del Taloro (Carbonia in dieci: espulso Woycik) e nel recupero capolavoro Basciu-Porcheddu su pasticcio di Secchi.

