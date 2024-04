Il taloro chiude in bellezza: tris al san teodoro 

Taloro 3

San Teodoro 0

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Lapia, Secchi, Castro, Vassidiki; Sau, Pusceddu, Fois (30’ st Delussu); Falchi, Ricci (30’ st A. Fadda), Mereu (29’ st Zucchelli). In panchina Cuguttu, Soro, Fenudi, D. Mele, R. Mele. Allenatore Mura.

San Teodoro (4-4-2) : Deiana, Varrucciu, Muzzu, Di Nardo, Raimo; Saiu (44’ st Caocci), Animobono, Marongiu (37’ st A. Saggia), Mastromarino (38’ st Mei); Casula, Ruzzittu. In panchina Melis, Serra, S. Saggia. Allenatore Sanna.

Arbitro : Giorgino di Milano.

Reti : nella ripresa, 4’ Mereu, 32’ Secchi, 40’ Falchi.

Note : ammoniti Fois, Castro; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 300.

Gavoi. Si chiude con il tris (più clean sheet) al San Teodoro il campionato del Taloro, già certo di disputare il 25esimo anno di fila in Eccellenza. Tutti i gol nella ripresa. A iscriversi per primo al tabellino dei marcatori è Nicola Mereu, l’attaccante di Villagrande, ex Cos, che dà il la alla netta vittoria dei suoi. Il raddoppio lo sigla Secchi, al 32’, e Falchi, quando al Maristiai il cronometro dice 40, mette la ciliegina sulla torta segnando il gol del 3-0, il suo undicesimo sigillo stagionale.

