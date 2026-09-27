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28 settembre 2026 alle 00:40

Il Taloro cade in casa, passa il Calangianus 

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Taloro 0

Calangianus 1

Taloro (4-2-3-1) : Coscione, Bilea (16’ st Secchi), Dessolis, Castro (38’ st Zappino), Cogotti; Cadau, Lusa; Littarru, M. Serra, Mameli (8’ st Scanu); Rodrigues. In panchina Columbu, Delussu, Filia, Lai, Tanda, Quartu. Allenatore Piras.

Calangianus (4-4-2) : Sechi, P. Serra, Casu, Giagheddu, Belloni; Zannetti (32’ st Cervo), Dombrovoschi, Tanda (38’ st Tamponi), Mauro (41’ st Tusacciu); Pozzebon, Sartor. In panchina Youmbi, Asara, Varrucciu, Linaleddu, Deligios, Pes. Allenatore Careddu (Marini squalificato).

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Rete : nel primo tempo, 32’ Mauro.

Note : espulso Sartor. Ammoniti Littarru, Tanda, Pozzebon, Zannetti, Giagheddu. Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 400.

Gavoi. Il colpaccio lo piazza il Calangianus. Ad Alessandro Mauro il merito di riuscire a piegare la difesa del Taloro e assicurare i tre punti alla sua squadra, orfana del tecnico Marini (squalificato) che segue i suoi dalla tribuna. Agli ospiti basta il guizzo vincente del numero 21 per sbancare Gavoi. È il 32’ quando Mauro pesca il jolly battendo Coscione.

Le mosse

All’intervallo, Alberto Piras apporta qualche correttivo tattico, ma il risultato resta invariato. Il Taloro, reduce dal successo all’esordio e dalla sconfitta (con passivo pesante) in casa del Lanusei, non vuole deludere i suoi sostenitori ed esercita una pressione costante dalle parti di Sechi ma gli attaccanti hanno le polveri bagnate. Che non è giornata lo si intuisce anche quando Filippo Littarru, in pieno recupero, ha l’occasione del pari. Ma il 7, altre volte decisivo, sbaglia un rigore e condanna i rossoblù alla seconda sconfitta di fila che brucia. Al prossimo turno sarà derby di Barbagia contro la Nuorese, mentre il Calangianus riceverà la capolista Lanusei.

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