Il talento Marcello Piras dalla Cos al Catanzaro 

Il giovane terzino destro Marcello Piras fa il salto e passa dalla Cos in Serie D al Catanzaro in Setie B, dove resterà in prestito fino al termine della stagione. Il contratto triennale (scadenza 2027) è stato depositato ieri in Lega. Da tempo sul giocatore di Decimoputzu, nato nel 2004, avevano messo gli occhi diverse società professionistiche come Vis Pesaro, Arezzo e Ternana. L’ha spuntata il club del capoluogo della Calabria, ora in lotta per i playoff nella serie cadetta. Una grossa operazione di mercato condotta dal ds Sebastian Puddu che, dopo averlo visto giocare in Promozione col Guspini, aveva subito creduto nel giovane talento. «Sono felicissimo per il ragazzo», dice Puddu, «è la dimostrazione che la nostra società punta molto sulla valorizzazione dei giovani sardi. Lavoriamo affinché questo non sia un caso isolato. Abbiamo anche altri talenti entrati nell’orbita di società professionistiche». Piras, intoccabile nello scacchiere del tecnico Francesco Loi, a giugno inizierà l’avventura col Catanzaro.