Il talento istrionico di Roberto Abbiati per raccontare, oggi, Franz Kafka 

“Circo Kafka” apre “Il Terzo Occhio” del Cedac Sardegna: lunedì 7 ottobre alle 20.30 e martedì 8 ottobre alle 11 (in una matinée per le scuole) al Teatro Massimo di Cagliari un duplice appuntamento con l'originale trasposizione de “Il Processo” di Franz Kafka sulla surreale vicenda di Josef K., accusato di un misterioso crimine, nell'interpretazione di un funambolico Roberto Abbiati, in scena con il musicista Johannes Schlosser, con la regia di Claudio Morganti, per un viaggio nelle atmosfere inquietanti del capolavoro incompiuto dello scrittore boemo, tra i più importanti autori del ‘900.

Il dramma di un individuo, costretto a difendersi e proclamare la propria innocenza davanti a un improbabile tribunale, senza neppure conoscere i capi d'imputazione, rivive in una sorta di circo “da camera” nella pièce immaginifica dove il protagonista si veste e si sveste come in un rito e si sdoppia, in un gioco di specchi: la storia si conclude amaramente come la favola nera inventata dall'artista praghese, in cui un uomo comune imprigionato nei meccanismi oscuri e spietati della giustizia soccombe a un destino contro cui è arduo e forse vano ribellarsi. “Circo Kafka” rappresenta la metafora del rapporto tra il cittadino e il potere, una tragedia che sfocia in commedia o viceversa, con una rigorosa partitura costruita intorno al talento istrionico di Roberto Abbiati.

