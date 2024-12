Il talento dei giovanissimi dà spettacolo 

Il teatro Don Bosco di Villacidro ha ospitato la prima edizione del Talent Kids, manifestazione dedicata a bambini e bambine dai 5 ai 13 anni organizzata dalla Consulta dei giovani del paese in collaborazione con il club di Jane Austen Sardegna. Il concorso ha visto esibirsi dieci partecipanti, ciascuno con il proprio talento tra danza canto e musica: Nicole Blu Pibiri, 8 anni, ha conquistato il titolo di miglior talento del paese con la sua esibizione di hip-hop.

La giuria, composta da Claudia Tronci, Federica Putzolu e Matteo Porru, ha avuto un compito difficile: «Abbiamo assistito a otto esibizioni meravigliose», ha spiegato Porru. A condurre la serata è stata la cantautrice Claudia Aru: «Mi capita di condurre tanti eventi come questo – ha dichiarato – ma ogni volta che torno qui nel mio paese è un’emozione grandissima».

Il presidente della consulta dei giovani, Niccolò Dessì, ha spiegato l’iniziativa: «Abbiamo voluto dare spazio ai bambini del paese per far emergere le loro capacità artistiche». Per Gabriela Podda, presidente del club Jane Austen, «questa serata manda un fortissimo messaggio: i giovani e i bambini vogliono essere protagonisti».

Il consigliere di maggioranza Marco Collu ha portato a pubblico e partecipanti i saluti di tutta l’amministrazione comunale, a partire dal sindaco. Ai piccoli partecipanti Claudia Aru ha chiesto «di non mollare, studiare, impegnarsi e credere sempre» in ciò che fanno.

