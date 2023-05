Il talent incorona Mattia 

Sono cinque i premiati dell’edizione 2003 di Ogliastra got talent, sezione junior, andata in scena sabato al teatro Dei di Lanusei per l’organizzazione dell’associazione In Teatro presieduta da Alessandro Mulas. Ha vinto Mattia Corrias, 7 anni, di Santa Maria Navarrese (organetto), al secondo posto Benedetta Mameli, di Lanusei (voce), al terzo Sofia Pittalis, di Lanusei (violino). A Martino Podda, di Lanusei, il premio direzione artistica, mentre Beatrice Mameli ha ricevuto il premio simpatia.

