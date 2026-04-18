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Sestu.
19 aprile 2026 alle 00:25

Il taglio del nastro del Parco fluviale: «È un’idea di città» 

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Una folla ha riempito il verde delle aiuole del nuovo Parco Fluviale che fiancheggia il rio Matzeu, in via Piave a Sestu. La sindaca ha tagliato il nastro, e questo spazio è tornato di tutti. Ieri sera l’inaugurazione, dopo circa due anni di lavori e una progettazione ancora più lunga. «Questo parco faceva parte di una visione più ampia, di un progetto organico che comprende anche la Casa della Musica, interventi finanziati con fondi Pnr della Città Metropolitana. Questa visione, però, ha radici ancora più lontane. Nasce da un lavoro di studio e di analisi del territorio realizzato grazie alla collaborazione con l’Università, con la facoltà di Architettura, che ha approfondito le caratteristiche ambientali, urbane e paesaggistiche di quest’area», ha detto la sindaca Paola Secci. «Oggi non inauguriamo soltanto un parco, ma un’idea di città, restituita a tutti. Grazie alla Città Metropolitana che ha proposto il grande progetto dell’“anello sostenibile”, opere pensate per valorizzare i fiumi e i corsi d’acqua. Un’opportunità di sviluppo sostenibile, culturale e sociale». E ancora: «Se ne parla dagli anni novanta, è stato un lavoro lunghissimo, fatto di tanta burocrazia, anche prima del finanziamento della Città Metropolitana, ma ce l’abbiamo fatta ed stata la scelta giusta», è stato il commento del vicesindaco Massimiliano Bullita. Mentre l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas ha aggiunto: «I lavori hanno realizzato dodicimila piantumazioni, gran parte della superficie è verde, la copertura del punto ristoro raccoglie l’acqua piovana. Ci sono i camminamenti ciclabili, pedonali, le aree gioco». Complimenti anche dall’ex sindaco della Città Metropolitana Paolo Truzzu: «Sestu sta portando a termine i suoi progetti».
E il pubblico? «Per ora lo trovo bellissimo, sperando che sia tenuto bene e non ci siano vandalismi, e venga anche sfruttato per eventi», commenta Isa Remma, residente nella zona. Un parere condiviso da tanti. «Sono andato a scuola qui davanti, alle medie, e questo spazio, allora era molto diverso, era la nostra palestra», ha detto don Sergio Manunza, parroco di San Giorgio Martire, dopo aver benedetto la nuova opera.

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