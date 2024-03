Il taglio dei tassi ora si può fare 

I tassi restano ancora fermi sui livelli record ma l'attesa per il primo taglio è tecnicamente finita con la Banca centrale europea che lancia il conto alla rovescia per giugno. Sebbene l'atteggiamento resti prudente, e il Consiglio direttivo non abbia ancora parlato esplicitamente di tagli, la presidente Christine Lagarde delinea un orizzonte temporale più chiaro: nei prossimi mesi, e soprattutto a giugno, arriveranno tutti i dati necessari a confermare che l'inflazione sta calando più rapidamente delle aspettative, e raggiungerà il target del 2% già nel 2025 e non più nel 2026.

Quarta pausa

Non è ancora un via libera all'inversione di rotta ma è l'indicazione che, salvo sorprese, la Bce potrà innestare la retromarcia prima dell'estate: gli analisti prevedono un taglio di 25 punti base, giusto in tempo per risollevare la crescita europea che la stessa Bce ha dovuto rivedere al ribasso. La quarta pausa nel ciclo di dieci rialzi consecutivi cominciato a luglio 2022 lascia il tasso sui rifinanziamenti principali fermo al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. Gli effetti della stretta più rapida della storia sono talmente evidenti che lo staff della Banca centrale ha dovuto tagliare ancora una volta le stime sul Pil dell'Eurozona: a dicembre prevedeva per quest'anno una crescita a +0,8%, ora è calata a 0,6%. «L'attività economica resta debole, i consumatori continuano a non spendere, gli investimenti restano moderati e le aziende esportano meno, ma i sondaggi indicano una ripresa graduale grazie all'inflazione in calo e agli stipendi che continuano a crescere», ha spiegato Lagarde. Sono proprio le nuove stime sull'andamento dei prezzi a rischiarare l'orizzonte da qui all'estate. L'inflazione calerà al 2,3% nel 2024 (invece del 2,7% previsto a dicembre), al 2% nel 2025 (da 2,1%) e sarà all'1,9% nel 2026. «Siamo nel mezzo del processo di disinflazione, facciamo buoni progressi e siamo più fiduciosi ma non siamo ancora sufficientemente sicuri» del ritorno all'obiettivo», ha detto la presidente. Servono più dati che arriveranno nei prossimi mesi, in particolare quelli sui salari, per capire se gli aumenti si stanno fermando, sui profitti delle imprese, per vedere se hanno assorbito gli aumenti salariali, e sull'inflazione nei servizi che resta ancora molto alta, intorno al 4%.

La speranza

«Ne sapremo di più ad aprile e molto di più a giugno», ha detto Lagarde, senza confermare né smentire le aspettative dei mercati che ormai da settimane scommettono su un taglio a giugno. È solo questione di tempo: il Consiglio direttivo non ha ancora discusso dei tagli dei tassi ma ha avviato il confronto sulla «riduzione dell'orientamento restrittivo», ovvero il primo passo verso l'allentamento. Un processo che non si farà influenzare dalle decisioni della Fed, ugualmente in stand by al momento. «La Bce agirà in maniera indipendente, faremo quello che dobbiamo fare, quando lo dobbiamo fare».

