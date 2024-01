Il T-Red non perdona: 850 multe 

Caccia a chi “brucia” il semaforo rosso agli incroci, a chi corre troppo e a chi ritiene che in centro città le zone a disco orario siano solo un banale suggerimento. Sono queste le tre grandi voci che hanno connotato nel 2023 l’attività della Polizia municipale, comandata da Andrea Usai, sul fronte delle iniziative necessarie a far rispettare il codice della strada. Sono state accertate 2187 violazioni. Tre in meno rispetto al 2022, ma trecento in più rispetto al 2021 (quando ancora vigevano alcune limitazioni legate alla pandemia).

Record di multe

Delle circa 2200 sanzioni comminate l’anno scorso (e da cui si attende in bilancio un riscontro per circa 140 mila euro), ben 850 scaturiscono dall’attività del T-Red: è il dispositivo che “immortala” chi passa col rosso. Funziona nell’incrocio della morte, fra le vie Costituente, Satta, Gramsci e Umbria, in cui nell’estate di due anni e mezzo fa perse la vita in un terribile incidente la 16enne Beatrice Arru. Entrato in vigore lo scorso luglio, la gran parte delle sanzioni sono relative ai mesi estivi: sanzionati sia gli automobilisti che hanno letteralmente attraversato il crocevia col rosso, ma anche chi ha superato del tutto (e non per poche decine di centimetri: esiste un margine di tolleranza) la striscia di arresto. «Potenzialmente – commenta il sindaco Pietro Morittu – potremmo chiedere l’installazione del T-Red anche in altri incroci: arrivano dalla cittadinanza continue sollecitazioni alla sicurezza».

Parcheggi e autovelox

Ma guai anche a chi, soprattutto in centro, ha lasciato l’auto negli stalli gratis ma regolati da disco orario senza esporre l’avviso oppure ben oltre i limiti: l’anno scorso elevate 409 sanzioni, e l’anno precedente 596.Poi c’è l’autovelox (e a Carbonia si utilizza quello mobile allestito da una pattuglia) e per certi versi il 2023 è stato meno doloroso del 2022: 333 sanzioni contro le 776 dell’anno precedente: «In parte si deve al fatto che come da legge avvisiamo pubblicamente circa i giorni in cui il servizio è attivo – spiega il sindaco – in parte perché comunque occorre ammettere che esistono anche tantissimi automobilisti rispettosi, ma anche attenti agli avvisi e ai segnali stradali: per questo ribadiamo la volontà di istituire altre sette zone fra città e frazioni col limite di 30 chilometri all’ora». Notevoli anche altre due voci: 207 multe per chi ha parcheggiato sul marciapiede e 125 sanzioni per divieto di sosta.

