Il Suv venduto era rubato: doppia condanna 

Per uno due anni e quattro mesi di reclusione, per l’altra due anni e un mese di carcere. È la condanna inflitta dalla giudice Simonetta Macciotta nei confronti di Fabrizio Lippi e Federica Columbu (38 e 31 anni), accusati di ricettazione, truffa e simulazione di reato (la sola Columbu), per aver venduto un Nissan Qashqai rubato a cui era stata alterato il numero di matricola.

I fatti, stando all’accusa, risalirebbero tra il 2016 e il 2017. Stando all’accusa i due avrebbero avuto tra le mani il suv rubato (non era stato possibile risalire al legittimo proprietario proprio per l’alterazione dei numeri sul telaio). Nel novembre 2016, da qui l’accusa di truffa, avrebbero proposto la vendita del mezzo su internet, trovando un acquirente (costituitosi parte civile con l’avvocato Carlo Amat) che aveva poi pagato circa 18mila euro, convinti che fossero i legittimi proprietari. Scoperto che aveva i numeri di telaio cancellati, il suv era poi stato sequestrato. Nel 2017, poi, Federica Columbu aveva denunciato di essere stata lei stessa vittima di una truffa a suo danno, ma alla fine i due erano finiti sotto processo davanti al Tribunale monocratico.

Nei giorni scorsi si è chiuso il dibattimento ed è stata letta la sentenza che condanna Lippi a 2 anni e 4 mesi e Columbu a 2 anni e un mese, entrambi poi chiamati a risarcire la parte civile in un separato giudizio civile.

Dopo le motivazioni della decisione (di primo grado) della giudice Macciotta i difensori potranno presentare ricorso in appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA