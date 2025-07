Il suv precipita, ferito Giugiaro 

Sicuramente la strada la conosce bene, almeno dagli anni Settanta quando ha cominciato a trascorrere le sue vacanze in Costa Smeralda. Ma, ieri mattina, per dinamiche ancora da chiarire, nei tornanti all'altezza della frazione di Abbiadori, a pochi chilometri da Porto Cervo, qualcosa è andato storto. Il car designer tra i più famosi al mondo, Giorgetto Giugiaro, ha perso il controllo della sua Land Rover Defender: la macchina è uscita fuoristrada nelle curve, capottandosi e precipitando fino a terminare la sua corsa a valle, sulla carreggiata sottostante nella Provinciale Olbia Arzachena. Sopravvissuto a un incidente che, per la gravità dello schianto avrebbe potuto avere un epilogo più tragico, il maestro del design automobilistico è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito a bordo dell'elisoccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia: le sue condizioni non sono gravi nonostante abbia riportato diversi traumi.

Parla il figlio

«Mio padre, per fortuna sta bene, ha una grande tempra: è in osservazione, ha contusioni varie ma tra un paio di giorni lascerà l'ospedale e lo riportiamo a Torino», ha detto il figlio, Fabrizio. «È stato un brutto incidente ma senza conseguenze gravi - ha aggiunto - è scocciato perché ad agosto non potrà usare la sua moto e perché dovrà portare il busto per due mesi». Sul posto dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena e gli agenti della Polizia locale del Comune gallurese che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada, occupata dal suv dell'imprenditore, rimasto adagiato su un fianco in mezzo alle due corsie.

La storia

Di casa a Porto Cervo, dove ha una villa a La Celvia dal 1978, Giugiaro, 87 anni il 7 agosto, ha progettato oltre quattrocento modelli di macchine, da quelle iconiche a quelle pop. Sono nate dalla sua matita, la DeLorean, resa celebre dal film Ritorno al futuro, e la Lotus Esprit, comparsa in un episodio della saga 007, girato su un tratto di strada panoramica non lontano dal suo buen retiro. Conteso dai più grandi marchi di auto, Giugiaro ha firmato capolavori per Maserati e per Bmw e tra le più vendute citycar per Fiat, dalla Panda alla Punto, per Volkswagen, per Alfa Romeo e per Lancia che, con il modello Delta, ha scritto pagine memorabili in Costa Smeralda.

