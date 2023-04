Il suv di Immobile contro un tram 

La figlia più piccola è stata portata per accertamenti al Bambino Gesù. Il macchinista è stato trasferito in codice giallo all'Umberto I dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L'impatto ha causato conseguenze anche su alcuni passeggeri che erano a bordo del tram: in otto sono caduti a terra e hanno riportato escoriazioni. Sono stati trasferiti in codice verde in vari ospedali della Capitale.

La parte anteriore dell'auto è stata totalmente distrutta e gli airbag sono esplosi. Il mezzo dell'Atac è stato disarcionato dalle rotaie, sbalzato via dai binari. L'incidente ha provocato, in tutto, 12 feriti, per fortuna nessuno in modo grave. A farne le spese in primo luogo l'attaccante della nazionale e il conducente del mezzo.

ROMA. Uno schianto violentissimo. Intorno alle 8 e 30 di domenica mattina, traffico quasi assente, il Land Rover Defender con a bordo il capitano della Lazio, Ciro Immobile, e le due giovani figlie, è andato a impattare contro un tram della linea 19. È accaduto nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all'incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio.

Passeggeri contusi

Immobile dopo l'impatto è stato trasferito al Policlinico Gemelli assieme alla figlia più grande. Il numero 17 del club biancoceleste ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'undicesima costola destra. In una nota la società ha spiegato che il calciatore rimarrà «in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza»: è probabile che debba saltare la prossima partita col Torino, forse anche la successiva con l’Inter.

Dubbi sulla dinamica

Resta da accertare la responsabilità di quanto avvenuto. Sul posto è intervenuta, oltre al 118, anche la Polizia locale che ha effettuato i rilevi e ascoltato alcuni testimoni, tra cui un automobilista che era fermo al rosso e ha assistito all'incidente. Subito dopo lo scontro Immobile, che in un primo momento lamentava solo un dolore al braccio, ha spiegato alle forze dell'ordine che il tram sarebbe passato col rosso. Dal canto suo il macchinista, parlando anche con alcuni colleghi, avrebbe affermato di essere ripartito quando il semaforo segnava verde.

L'unica certezza è che l'auto ha centrato in pieno il mezzo, in un incrocio che già in passato è stato teatro di incidenti. I due mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e con ogni probabilità sottoposti a perizia per cercare anche di accertare la velocità a cui viaggiavano. Gli inquirenti acquisiranno anche le telecamere presenti in zona per verificare i filmati.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sentito al telefono il tranviere per augurargli una pronta guarigione; ha chiamato poi il presidente della Lazio Claudio Lotito e in serata lo stesso Immobile, per informarsi sulle condizioni del giocatore e dei suoi familiari, e trasmettergli gli auguri. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patané, ha ricordato che un tram «pesa 18 tonnellate e lì il carrello è uscito dal binario. Ora non mi sento di dare responsabilità all'uno o all'altro. Ho sentito il macchinista, era preoccupato per le bambine di Immobile».

