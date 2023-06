Il Suv andava a 120 km orari 

Roma. Una accelerazione impressionante. In 14 secondi il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro, con a bordo altri quattro youtuber, raggiunge i 124 km orari in via Macchia di Saponara, a Casal Palocco, pochi istanti prima di impattare con la Smart, che aveva inserito la freccia per svoltare, uccidendo il piccolo di 5 anni.

Il dato è cristallizzato dal gip nell'ordinanza di arresti domiciliari per il ventenne accusato di omicidio stradale aggravato. Arresto scattato per il pericolo di reiterazione del reato e l'inquinamento delle prove, tenuto conto che «sono sparite le telecamere dal Suv». Per Di Pietro oggi arriva il primo confronto con gli inquirenti nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia: rischia fino a 7 anni.

Il giudice ricostruisce quanto avvenuto il 14 giugno: un tragico incidente mentre sul Suv gli youtuber erano intenti a fare video da postare sui social nell'ennesima sfida del collettivo TheBorderline. Secondo i dati del gps «emerge che al momento di imboccare via di Macchia Saponara alle ore 15:38 il Suv si fermava. Poi riprendeva velocità raggiungendo in 14 secondi i 124 km/h immediatamente prima dell'impatto. L'assenza di tracce di frenata dimostra che la decelerazione improvvisa è stata conseguenza dell'avvistamento dell'auto».

Per il gip, inoltre, la madre del piccolo aveva «inserito la freccia prima di svoltare», così come riferisce l'autista di un bus Atac. Il gip conferma che quel bolide era stato noleggiato con «l'unico ed evidente fine di impressionare e catturare l'attenzione di giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità». Circostanza questa della velocità sottolineata anche dal fatto che «alcuni dei passeggeri avevano più volte invitato a ridurre la velocità».

Tra le tante testimonianze riportate, alcune che hanno dato conto degli istanti dopo l'incidente. «Un uomo dic e di avere sentito un ragazzo dire: “Non ti preoccupare pagheremo e sistemeremo tutto”».

RIPRODUZIONE RISERVATA