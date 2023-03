Il sussidio c’è, manca il lavoro 

«Le famiglie idonee parteciperanno a progetti utili alla collettività», assicura l’assessora, Maria Grazia Fois, «Si tratta di programmi intesi come attività di restituzione sociale che devono rappresentare non solo per i beneficiari, ma anche per la cittadina un’occasione di inclusione e di crescita. Verranno inseriti in progetti che riguarderanno l’ambito artistico, culturale, ambientale, formativo. Ma anche di tutela dei beni comuni e altre attività coerenti con le finalità del nostro Ente».

I dati arrivano dagli uffici dell’assessorato comunale alle Politiche sociali, insieme, forse a una buona notizia: tutti i percettori del sussidio verranno, finalmente, inseriti nei Puc, ossia nel progetti utili per la collettività da svolgere, nell'ambito dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, nel comune di residenza per almeno otto ore settimanali, che possono essere aumenta fino a sedici.

Sono oltre trecento, su quasi 13mila residenti, i percettori del reddito di cittadinanza in città. Di questi 150 vengono seguiti dal Comune, tramite il Plus21, mentre i restanti 157 fanno capo al centro per l’impiego. Inoltre ben quarantasei sono esclusi dalla cosiddetta condizionalità, ossia non possono essere inseriti in alcun progetto. Anche se, al momento, ancora nessuno di loro è stato, effettivamente, inserito in un programma sociale.

Come saranno occupati

Programma da definire

Non è dunque ancora chiaro quali progetti verranno messi nero su bianco, ma è certo che i beneficiari verranno selezionati e collocati in base alle predisposizioni e competenze personali che emergeranno in fase di valutazione preliminare di sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l'inclusione sociale.

«In esecuzione di quanto stabilito dall’accordo di programma, il Comune di Selargius, capofila del Plus 21, ha assegnato a quello di Monserrato le risorse per l’attuazione degli interventi inerenti la gestione del fondo di povertà. E Quartucciu dipende da questo. A tal fine è stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione di una manifestazione d’interesse per l’individuazione di Enti del terzo settore dove integrare, tramite questi progetti, i percettori residenti nel nostro comune. L’avviso si rivolge in particolare a cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni», spiega l’assessora, che davanti allo spettro della revoca del sussidio da parte del Governo, assicura di non lasciare soli i suoi assistiti.

«L’amministrazione, nel caso in cui il Governo non dovesse stanziare più fondi, sensibile come lo è stata fino a oggi, continuerà a supportare le famiglie quartuccesi con altre misure di sostegno consentite. Come, per esempio, la concessione di un contributo straordinario per fare fronte a esigenze di carattere straordinario. Senza dimenticare il costante supporto amministrativo che garantisce ai cittadini per poter accedere alle diverse misure sostegno economico offerte a carattere regionale e nazionale», conclude Fois.

