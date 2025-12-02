VaiOnline
Villagrande.
03 dicembre 2025 alle 00:30

Il superstite della strage salvato da una telefonata 

Una telefonata gli ha salvato la vita. L’amico sopravvissuto dei tre operai egiziani, scomparsi tragicamente domenica mattina sulla strada provinciale 27, aveva deciso di non salire sulla Golf dei suoi colleghi per andare a fare la spesa a Tortolì. A detto loro di essere in attesa di una telefonata dai familiari che abitano in Egitto e per questo aveva rinunciato alla trasferta. Non poteva immaginare che quella telefonata gli avrebbe salvato la vita. I suoi colleghi di lavoro, arrivati nei giorni precedenti a Villagrande come cottimisti di un’impresa locale che sta lavorando per mettere in sicurezza del Rio Figu Niedda, si erano messi in viaggio sull’utilitaria che, pochi chilometri a sud dell’abitato, si è schiantata contro il guard rail, che non ha retto all’impatto, precipitando nel canale dove Ahmed Tafrih, Mohamed Rizk e Hamouda Thamer hanno trovato la morte. Le autopsie potrebbero essere effettuate tra domani e venerdì. La Procura di Lanusei, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta di cui è titolare il pm Valentina Vitolo, ha affidato l’incarico al medico legale Danilo Fois. Una volta terminati gli esami autoptici, le salme verranno riaffidate ai familiari che stanno organizzando una cerimonia funebre alla moschea di Lodi. Poi verranno trasportate a Il Cairo. (ro. se.)

