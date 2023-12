Il superstite conferma: «Non ho visto il killer» 

Sono uno di fronte all’altro ma non dialogano tra loro. Mai. Rispondono uno alla volta alle domande dei giudici, del procuratore generale, degli avvocati. E nessuno dei due cambia versione.

Del resto, lo dicono subito l’ex poliziotto Mario Uda e il sopravvissuto alla strage dell’8 gennaio 1991 sui monti di Sinnai, Luigi Pinna: «Confermo». Ossia, ribadiscono le dichiarazioni del 14 novembre scorso quando, durante una drammatica udienza al processo di revisione della sentenza che ha inflitto l’ergastolo a Beniaminio Zuncheddu di Burcei, Pinna in sostanza disse: non ho visto il volto del killer, era coperto da una calza da donna, prima del riconoscimento Uda mi fece vedere la foto e indicò Zuncheddu come l’assassino di Gesuino Fadda, del figlio Giuseppe e di Ignazio Pusceddu. Uda invece sottolinea quel che ha sempre sostenuto: non potevo fare sciocchezze di questo genere. E nel ricordare di aver inviato tre giorni fa una lettera alla Corte, si dice arrabbiato per tutto quello che a 75 anni gli sta piovendo addosso.

Eppure il sopravvissuto insiste: «Come potevo riconoscere qualcuno che non ho visto? Sto dicendo la verità, mi dispiace». Questa volta il dispiacere non sembra rivolto a Zuncheddu che si proclama innocente e che è per la prima volta in aula da uomo libero vista la recente sospensione dell’esecuzione della pena. Piuttosto Pinna sta pensando all’ex poliziotto: «Era convinto più di me perché è una persona rispettabile». E comunque, tornando indietro rifarebbe lo stesso errore. Tradotto: riconoscerebbe Zuncheddu, di nuovo sbagliando.

Udienza pomeridiana

Tre ore per precisare ogni aspetto (con il traduttore dal sardo e l’avvocata Rossana Palmas, in sostituzione di Francesca Spanu, collegati da remoto) della testimonianza che è valsa l’ergastolo e che ora sembra portare all’assoluzione. Senza forse rendersene conto il sopravvissuto aggiunge perfino una circostanza: Uda non solo gli avrebbe mostrato la foto di Zuncheddu e parlato delle minacce di morte rivolte dallo stesso a una delle vittime; lo avrebbe addirittura informato della mancanza di un alibi. L’ex poliziotto invece ribadisce la sua correttezza sottolineando che trent’anni fa si indagava sul territorio sentendo la gente, e che sì, alle sorelle Fadda potrebbe anche aver parlato delle minacce: doveva cercare riscontri alle dichiarazioni dei testimoni. Senza dimenticare quel dubbio, condiviso da tutto l’ufficio: «Come poteva il killer correre e sparare al buio con una calza sul viso»? Mostra in aula un foglietto Mario Uda, con il primissimo identikit e una didascalia: 25-35 anni, un metro e 80, robusto, capelli castani, viso rettangolare, inflessione dialettale sarda, abbigliamento sportivo, il volto coperto da una calzamaglia chiusa in testa a mo’ di carciofo. Il sopravvissuto non arretra di un millimetro neanche quando gli viene fatto notare che non ha mai parlato di buchi all’altezza degli occhi: «Erano coperti, la calza era chiara». Quanto al naso aquilino, che non risulta nell’identikit ed è venuto fuori soltanto nel 2020 attraverso le parole dell’ex nuora, davanti all’incalzare dell’avvocato Mauro Trogu ha dovuto ammettere: «No, non posso escludere di essere rimasto suggestionato dopo aver visto Zuncheddu in aula».

Però, quando l’avvocata di parte civile Alessandra Maria Del Rio gli chiede se sia tutt’ora convinto della colpevolezza di Beniamino Zuncheddu, resta a lungo in silenzio. Tanto che interviene il presidente della Corte d’appello: «Vuole rispondere»? A quel punto Luigi Pinna si limita a un secco no. Per il resto l’udienza si concentra sull’illuminazione della stanza dove Pinna è stato ferito e Pusceddu ucciso. E, in minor misura, sulla vicenda della matricola cancellata da tre fucili poco prima dell’eccidio. Secondo il sopravvissuto questo fatto sarebbe a conoscenza di un maresciallo dei carabinieri che, però, ha già smentito tutto.

Il processo continua il 19 dicembre ma per la sentenza bisognerà aspettare l’anno nuovo.

